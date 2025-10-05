A través de sus redes sociales el gobernador de California, Gavin Newsom, le dedicó canción de Taylor Swift a Donald Trump.
En un video Gavin Newsom se burla de Donald Trump y recordó varios de sus momentos con una canción del 2025 de Taylor Swift que forma parte del álbum The Life of a Showgirl.
Esta es la canción de Taylor Swift que le dedicó el Gobernador de California a Donald Trump
El nombre de Gavin Newsom, gobernador de California, se viralizó en las redes sociales luego de que le dedicó una canción de Taylor Swift a Donald Trump.
Se trata “Actually Romantic”, canción que usuarios creen que podría tener indirectas a Charli XCX, luego de que se ha especulado sobre un conflicto entre las dos cantantes.
Gavin Newsom compartió un video sobre la relación que ha mantenido con Donald Trump, con la canción de Taylor Swift de fondo.
En el video se puede ver algunas de las reuniones que han tenido Gavin Newsom con Donald Trump.
También se muestran algunas capturas de pantalla donde el presidente de Estados Unidos critica al gobernador de California.
El video también incluye una publicación en donde Donald Trump criticó a Taylor Swift al señalar que había perdido su atractivo desde que publicó sobre ella en su plataforma Truth Social.
La letra, que se muestra parcialmente en el video, dice: “Pero es realmente dulce, todo el tiempo que has dedicado a mí. Es realmente salvaje, todo el esfuerzo que has invertido. Es realmente romántico, de verdad tengo que reconocerlo. Ningún hombre me ha amado como tú”.
El video termina con una publicación X de la oficina de prensa de Newsom que dice: “Donald está acabado, ya no está ‘caliente’” y un chaleco con el lema “Trump no está caliente” impreso en el frente.
Este video ha revivido la disputa entre el gobernador de California y Donald Trump.
La disputa surgió poco después de que Donald Trump se refiriera a Gavin Newsom como “Newscum” en una de sus publicaciones en redes sociales.
El gobernador de California ha respondido con una serie de publicaciones en las redes sociales imitando y burlándose del uso de mayúsculas e insultos descarados por parte del presidente.
Según algunos informes de prensa, Gavin Newsom ha sido ampliamente considerado como un posible candidato demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses del 2028.
Por lo que su disputa con Donald Trump es de gran interés para la política de Estados Unidos.
¿Qué dice la canción de Taylor Swift que le dedicó el gobernador de California a Donald Trump?
Esta es la letra en español de “Actually Romantic” de Taylor Swift, canción que le dedicó el gobernador de California a Donald Trump.
Te oí llamarme “Barbie aburrida” cuando la coca te dio valor
Chocaste la mano con mi ex y dijiste que te alegra que me dejara en visto
Me escribiste una canción diciendo que te enferma ver mi cara
Algunas personas podrían ofenderse
Pero en realidad es dulce
Todo el tiempo que has dedicado a mí
Honestamente, es una locura
Todo el esfuerzo que has puesto
En realidad, es romántico
De verdad tengo que reconocerlo, ooh
Ningún hombre me ha amado como tú
No pensaba en ti desde hace tiempo
Pero sigues mandándome cartas de San Valentín graciosas
Y sé qué crees que suena malicioso
Pero es precioso, adorable
Como un chihuahua de juguete ladrándome desde un bolso diminuto
Así de poco duele
¿Cuántas veces te ha dicho tu novio:
“¿Por qué siempre estamos hablando de ella?”
Pero en realidad es dulce
Todo el tiempo que has dedicado a mí
Honestamente, es una locura
Todo el esfuerzo que has puesto
En realidad, es romántico
De verdad tengo que reconocerlo, ooh
Ningún hombre me ha amado como tú
Piensas que soy cursi, cariño
Deja de hablarme sucio
Sonaba asqueroso, pero
Se siente como si coquetearas conmigo
Yo estoy en lo mío, Dios es testigo de que no lo provoco
Pero me está poniendo un poco (Oh)
Pero en realidad es dulce
Todo el tiempo que has dedicado a mí (Ah)
Honestamente, es encantador
Todo el esfuerzo que has puesto (Ah)
En realidad, es romántico
De verdad tengo que reconocértelo, ooh
Ningún hombre me ha amado como tú
Es realmente romántico (Me acabas de dar tanta atención)
(La-la-la-la)
Es realmente romántico
(Es tan) Romántico