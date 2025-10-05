A través de sus redes sociales el gobernador de California, Gavin Newsom, le dedicó canción de Taylor Swift a Donald Trump.

En un video Gavin Newsom se burla de Donald Trump y recordó varios de sus momentos con una canción del 2025 de Taylor Swift que forma parte del álbum The Life of a Showgirl.

Esta es la canción de Taylor Swift que le dedicó el Gobernador de California a Donald Trump

El nombre de Gavin Newsom, gobernador de California, se viralizó en las redes sociales luego de que le dedicó una canción de Taylor Swift a Donald Trump.

Se trata “Actually Romantic”, canción que usuarios creen que podría tener indirectas a Charli XCX, luego de que se ha especulado sobre un conflicto entre las dos cantantes.

Gavin Newsom compartió un video sobre la relación que ha mantenido con Donald Trump, con la canción de Taylor Swift de fondo.

En el video se puede ver algunas de las reuniones que han tenido Gavin Newsom con Donald Trump .

También se muestran algunas capturas de pantalla donde el presidente de Estados Unidos critica al gobernador de California.

El video también incluye una publicación en donde Donald Trump criticó a Taylor Swift al señalar que había perdido su atractivo desde que publicó sobre ella en su plataforma Truth Social.

La letra, que se muestra parcialmente en el video, dice: “Pero es realmente dulce, todo el tiempo que has dedicado a mí. Es realmente salvaje, todo el esfuerzo que has invertido. Es realmente romántico, de verdad tengo que reconocerlo. Ningún hombre me ha amado como tú”.

El video termina con una publicación X de la oficina de prensa de Newsom que dice: “Donald está acabado, ya no está ‘caliente’” y un chaleco con el lema “Trump no está caliente” impreso en el frente.

Este video ha revivido la disputa entre el gobernador de California y Donald Trump.

La disputa surgió poco después de que Donald Trump se refiriera a Gavin Newsom como “Newscum” en una de sus publicaciones en redes sociales.

El gobernador de California ha respondido con una serie de publicaciones en las redes sociales imitando y burlándose del uso de mayúsculas e insultos descarados por parte del presidente.

Según algunos informes de prensa, Gavin Newsom ha sido ampliamente considerado como un posible candidato demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses del 2028.

Por lo que su disputa con Donald Trump es de gran interés para la política de Estados Unidos.

Gavin Newsom, gobernador de California (Gavin Newsom / Facebook)

¿Qué dice la canción de Taylor Swift que le dedicó el gobernador de California a Donald Trump?

Esta es la letra en español de “Actually Romantic” de Taylor Swift, canción que le dedicó el gobernador de California a Donald Trump.

Te oí llamarme “Barbie aburrida” cuando la coca te dio valor

Chocaste la mano con mi ex y dijiste que te alegra que me dejara en visto

Me escribiste una canción diciendo que te enferma ver mi cara

Algunas personas podrían ofenderse

Pero en realidad es dulce

Todo el tiempo que has dedicado a mí

Honestamente, es una locura

Todo el esfuerzo que has puesto

En realidad, es romántico

De verdad tengo que reconocerlo, ooh

Ningún hombre me ha amado como tú

No pensaba en ti desde hace tiempo

Pero sigues mandándome cartas de San Valentín graciosas

Y sé qué crees que suena malicioso

Pero es precioso, adorable

Como un chihuahua de juguete ladrándome desde un bolso diminuto

Así de poco duele

¿Cuántas veces te ha dicho tu novio:

“¿Por qué siempre estamos hablando de ella?”

Pero en realidad es dulce

Todo el tiempo que has dedicado a mí

Honestamente, es una locura

Todo el esfuerzo que has puesto

En realidad, es romántico

De verdad tengo que reconocerlo, ooh

Ningún hombre me ha amado como tú

Piensas que soy cursi, cariño

Deja de hablarme sucio

Sonaba asqueroso, pero

Se siente como si coquetearas conmigo

Yo estoy en lo mío, Dios es testigo de que no lo provoco

Pero me está poniendo un poco (Oh)

Pero en realidad es dulce

Todo el tiempo que has dedicado a mí (Ah)

Honestamente, es encantador

Todo el esfuerzo que has puesto (Ah)

En realidad, es romántico

De verdad tengo que reconocértelo, ooh

Ningún hombre me ha amado como tú

Es realmente romántico (Me acabas de dar tanta atención)

(La-la-la-la)

Es realmente romántico

(Es tan) Romántico