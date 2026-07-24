¿Cada vez duerme menos la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi? Esa es la pregunta que el mundo se hace ante polémicas declaraciones sobre que duerme de “cero a tres horas”.

La noticia sobre que cada vez duerme menos se da luego de que en noviembre de 2025 dijo que dormía alrededor de dos a cuatro horas pero recientemente aseguro que es normal que duerma de cero a tres horas.

Sanae Takaichi nuevamente ha abordado el tema y de manera más extrema, pues colgó en sus redes sociales declaraciones donde asegura que usa su tiempo para trabajar en asuntos de gobierno pero también hace labores personales y del hogar.

Sanae Takaichi despierta el debate del equilibrio entre vida laboral y personal

Para algunos, las declaraciones de Sanae Takaichi tienen el objetivo de generar polémica ante su baja popularidad y por ello la han tundido en redes sociales.

Lejos de ser aceptada la idea de dormir extremadamente poco, encendió el debate del equilibrio entre la vida laboral y personal ya que dijo que se ocupa incluso de hacer labores personales y domésticas como planchar o reforzar botones de sus sacos.

En su reciente mensaje, Taskaichi dijo que atendía montañas de documentos y miles de correos electrónicos en el feriado del pasado fin de semana.

Incluso dijo que logró dormir cinco horas completas por primera vez, aunque está acostumbra de “cero a tres horas”.

Japoneses piden medidas contra el bornout pero Sanae Takaichi no pone el ejemplo

La polémica no es nueva debido a que en noviembre de 2025 Sanae Takaichi ya haba confesado que dormía alrededor de cuatro horas.

La molestia ha llegado incluso a su equipo de trabajo debido a que los citó a reunión a las 3:00 horas.

Las declaraciones extremas de Takaichi se dan en el marco de la petición de japoneses de medidas para combatir el bornout y la muerte por exceso de trabajo en Japón.