La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) compartió una serie de recomendaciones para los mexicanos que viajen a California con motivo del Super Bowl 2026.

¿Asistes al Super Bowl LX en Santa Clara, California? Viaja de manera responsable y recuerda que las leyes locales deben respetarse en todo momento SRE

Como parte de las recomendaciones, la SRE recuerda a los mexicanos que pueden solicitar apoyo en todo momento a las representaciones de México y la Línea de Apoyo Consular.

Recomendaciones de la SRE para mexicanos por el Super Bowl 2026

Si asistes al Super Bowl 2026 el 8 de febrero 2026 en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, la SRE se mantendrá brindando asistencia a mexicanos en los siguientes casos:

Extravías tu pasaporte

Eres víctima de algún abuso o delito

Eres detenido(a) o arrestado(a)

Eres hospitalizado(a)

Super Bowl (Brynn Anderson / AP)

En caso de detención, la SRE pide a los mexicanos que soliciten a la autoridad estadounidense que notifiquen al consulado de México sobre la situación.

“Solicita a las autoridades hablar con el Consulado de México para recibir orientación, ejerce este derecho diciendo: “I AM A MEXICAN CITIZEN AND I WANT TO TALK TO MY CONSULATE”“, indica la SRE.

¿Habrá redadas del ICE por el Super Bowl 2026?

Cinco días antes del evento, la NFL aseguró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no llevará a cabo operativos de control migratorio durante el Super Bowl 2026.

“No hay previstas operaciones del ICE ni de control migratorio en torno a la Super Bowl ni a ninguno de los eventos relacionados con ella”, declaró Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL.

Aun así, el gobierno de Donald Trump ha advertido que agentes de la policía migratoria estarían realizando arrestos durante este evento deportivo en el que Bad Bunny realizará el show estelar.