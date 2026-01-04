El autor de terror y opositor al actual presidente, Stephen King criticó a Donald Trump por la detención de Nicolás Maduro.

La captura de Nicolás Maduro ha generado diversas reacciones a nivel internacional, incluida la del escritor Stephen King.

Así criticó Stephen King a Trump por la detención de Nicolás Maduro

A través de redes sociales, Stephen King dio su postura respecto a la detención de Nicolás Maduro este 3 de enero.

El autor de El Resplandor expresó lo que piensa de Nicolás Maduro y cuestionó que Trump no trate de esa forma a Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Stephen King en su crítica habló también del petróleo, señalando que el tema detrás de la detención de Maduro es el “oro negro” y no el narcotráfico.

“Maduro no es buena persona, de acuerdo. Pero Putin tampoco, y Trump le tendió la alfombra roja. No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo SÍ es droga). Justo cuando uno piensa que Trump ha tocado fondo, rebota aún más.” Stephen King, escritor

La postura de Stephen King de inmediato generó reacciones de sus seguidores.

Algunos se mostraron de acuerdo con sus palabras y otros cuestionaron al escritor estadounidense.

Stephen King se lanzó contra Trump por captura de Maduro (Captura de pantalla)

Cabe recordar que Stephen King ya se había mostrado crítico con Donald Trump.

En agosto 2025, King comparó en una entrevista para The Guardian, la presidencia de Trump con “una historia de terror”.

Para 2022, el autor de IT calificó a Trump de ser “una persona horrible”, dejando en claro que no está de acuerdo con su forma de gobernar.

Fue este sábado 3 de enero que se detuvo a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, mediante la operación Resolución Absoluta de la Fuerza delta ejercito de Estados Unidos en Venezuela.

Lo que ha generado una gran discusión en redes sociales con diferentes posturas políticas y opiniones de figuras públicas como Stephen King.