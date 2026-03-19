Steinmeier llega a México: se reunirá con Sheinbaum en Cancún

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, arribó el miércoles 18 de marzo al Aeropuerto Internacional de Quintana Roo para dar inicio a una visita oficial en México en donde se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum.

A su llegada, Frank-Walter Steinmeier fue recibido por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, acompañado por el director general para Europa, Octavio Tripp, y el embajador alemán en México, Clemens von Goetze.