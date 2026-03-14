A través de un mensaje en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó la muerte del diplomático Juan José González Mijares.

Externado sus condolencias a la familia del diplomático Juan José González Mijares, así como reconoció su labor en el exterior como representante de México.

El diplomático Juan José González Mijares muere: SRE

La SRE dio a conocer la muerte del diplomático Juan José González Mijares enviando sus condolencias a la familia del embajador en retiro.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a familiares, amistades y colegas por la irreparable pérdida” , escribió en su mensaje la SRE.

Además de reconocer la labor del diplomático Juan José González Mijares, pues se desempeñó como integrante del Servicio Exterior Mexicano por más de tres décadas.

El diplomático Juan José González Mijares ocupó cargos en la materia en Jamaica, Argelia, Francia, Bélgica, Suecia, entre otros.

La @SRE_mx lamenta profundamente el fallecimiento del embajador en retiro Juan José González Mijares, quien se desempeñó como integrante del Servicio Exterior Mexicano por más de tres décadas, ocupando destacados cargos en Jamaica, Argelia, Francia, Bélgica, Suecia, entre otros.… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 14, 2026

Embajada de México en Jamaica reconoce la labor de embajador de Juan José González Mijares

Por su parte, la Embajada de México en Jamaica también lamentó la muerte del diplomático Juan José González Mijares, fue embajador de esta sede desde 2018 y hasta su retiro en 2025.

De manera más personal, también la Embajada de México en Jamaica se despidió del diplomático, Juan José González Mijares recordándolo con “su alegría y su amor a la vida”por los país que represento siendo mexicano.