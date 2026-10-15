“Soy el número uno”: Trump presume ser más popular que Taylor Swift en TikTok

Donald Trump presumió “ser el número uno” en TikTok por ganar 72 mil millones de dólares en su cuenta, lo que lo haría más popular que Taylor Swift, a quien ubicó en el lugar 19 en dicha red social.

El presidente de Estados Unidos arremetió contra la cantante durante su evento de campaña en Kallispell, Montana, Arizona, por las elecciones del próximo 3 de noviembre.

En el mitin, Donald Trump también señaló que gracias a su perfil de TikTok es que ha ganado miles de dólares para Estados Unidos; sin embargo, no se le reconoce ni agradece.

Donald Trump presume ser más popular que Taylor Swift en TikTok: “Soy el número uno”

La tarde de este miércoles 14 de octubre, Donald Trump presumió ser más popular que Taylor Swift, siendo el número uno de TikTok gracias a sus seguidores que consiguieron 72 mil millones de dólares que nadie agradece.

Donald Trump señaló que su influencia en la red social lo volvería el número uno, por lo que es increíble que las recientes métricas lo ubiquen en dicho puesto y a Taylor Swift en el lugar 19.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Alex Brandon/AP / AP Photo/Alex Brandon)

El mandatario destacó este punto debido a los señalamientos de fake news en su contra sin reconocerle sus logros, como las negociaciones con Intel por 72 mil millones de dólares.

Sin embargo, la ganancia de TikTok no se refiere al rendimiento que darían los seguidores a las redes oficiales del mandatario, sino a los 10 mil millones de dólares que logró por ser intermediario de la compra.

Al respecto, Donald Trump destacó las críticas que recibe por el presunto contenido de China, país de origen de TikTok, en la plataforma, lo cual se anularía gracias a que “el número uno” resalta otro tipo de contenido.

¿Donald Trump es el número uno en TikTok? La verdad sobre su perfil en la plataforma

Pese a lo asegurado por Donald Trump, su cuenta en TikTok no sería la número uno en cuanto a seguidores, como se observa tanto en su perfil como en el de La Casa Blanca, por lo que tampoco le ganaría a Taylor Swift.

De acuerdo con su cuenta, Donald Trump tiene un total de 17 millones de seguidores, mientras que La Casa Blanca 7.2 millones, lo que haría un total de 34 millones.

“Soy el número uno”: Trump presume ser más popular que Taylor Swift en TikTok (Captura de pantalla)

La cantante Taylor Swift, mientras tanto, tiene un total de 33 millones de seguidores.

“Soy el número uno”: Trump presume ser más popular que Taylor Swift en TikTok (Captura de pantalla)

“El número uno de TikTok” sería Khaby Lame, con 163 millones de seguidores a nivel mundial. En celebridades de Estados Unidos, el lugar lo ocupa MrBeast, con 143.2 millones.

Referente a tener seguidores sólo de Estados Unidos, el lugar lo ocupa Bella Poarch con 92.6 millones, seguida por Addison Rae, con 88.5 millones, listado en el que sigue Zach King y el actor Dwayne Johnson “La Roca”.