La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora descartó, hasta el momento, la existencia de una amenaza concreta para la población de Nogales, luego de la alerta emitida por el Consulado de Estados Unidos el 5 de septiembre.

Las autoridades estatales de Sonora informaron que establecieron comunicación con la representación consular estadounidense en Nogales, la cual confirmó la alerta sobre restricciones para las actividades y movimientos de su personal en la ciudad.

Sin embargo, el consulado estadounidense no proporcionó información sobre una amenaza o riesgo determinado que permita establecer una situación de peligro para la población en general.

Respuesta de la Mesa Estatal de Sonora sobre alerta de Nogales de Estados Unidos (@MesaSegSonora / X)

Sonora mantendrá vigilancia y operativos en Nogales tras alerta emitida por Estados Unidos

De acuerdo con la Mesa Estatal de Seguridad, las instituciones de los tres órdenes de gobierno tampoco cuentan hasta ahora con información que corrobore una posible amenaza en Nogales.

Pese a ello, las autoridades mantendrán la vigilancia y los operativos preventivos correspondientes tanto en Nogales como en el resto de Sonora, además de permanecer atentas a cualquier información que pudiera modificar las condiciones de seguridad en la región.

La postura de las autoridades estatales ocurre después de que el Consulado de Estados Unidos en Nogales recomendara a su personal limitar sus desplazamientos a actividades esenciales durante el día y resguardarse ante posibles incidentes.

Consulado de Nogales emite alerta (Consulado Nogales )

Asimismo, Estados Unidos pidió atender las indicaciones de las fuerzas de seguridad mexicanas y recordó que su alerta de viaje para México permanece en Nivel 3, correspondiente a la recomendación de reconsiderar el viaje.

La Mesa Estatal de Seguridad señaló que, si surge información adicional, las autoridades emitirán oportunamente los avisos y recomendaciones correspondientes.