Un nuevo sismo de magnitud 6.9 sacudió este 15 de agosto la provincia de Célebes Central, Indonesia, por lo que se inició con un despliegue preventivo de las brigadas de emergencia.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia ubicó el epicentro en la regencia de Tojo Una-Una por lo que se evalúan los daños materiales en viviendas.

El sismo es el segundo movimiento que se registra en Indonesia en menos de 24 horas, debido a que poco antes ocurrió un primer sismo 7.7 en la isla de Flores.

Sismo en Indonesia (EFE / EFE)

Nuevo sismo de 6.9 sacude Indonesia

En punto de las 17:54 horas (tiempo local) de hoy sábado 15 de agosto, un sismo de magnitud 6.9 se registró en la provincia de Sumatra Septentrional, en Indonesia.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro a siete kilómetros de la ciudad de Pematangsiantar y a una profundidad de 183.2 kilómetros.

Tras el movimiento, los reportes de protección civil del gobierno de Indonesia señalan que hasta el momento no hay víctimas directas ni daños severos en infraestructura urbana.

Sismo en Indonesia (EFE)

Por su parte, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) descartó la alerta de tsunami debido a la profundidad intermedia del origen del movimiento telúrico.

Ante el sismo, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) desplegó brigadas de inspección en las localidades de Pematangsiantar y Medan para revisar edificios públicos y monitorear carreteras.

El personal de emergencia mantiene operativos de vigilancia preventiva en los distritos colindantes para verificar la estabilidad de las líneas de electricidad y el servicio de suministro de agua.

Indonesia registra segundo sismo en menos de 24 horas

El nuevo sismo reportado hoy se sumó al terremoto de magnitud 7.7 registrado apenas horas antes, durante la jornada del viernes 14 de agosto, en la región insular de Flores.

La ocurrencia de ambos sismos situó a Indonesia bajo una secuencia de dos movimientos de gran intensidad en un lapso menor a 24 horas del territorio nacional.

Primer sismo en Indonesia (Michelle rojas)

Frente a esta coincidencia temporal, la BNPB extendió el estado de monitoreo permanente a lo largo del cinturón sísmico en las islas que conforman Indonesia.

Por ello, los equipos de protección civil de Indonesia también mantienen activos los protocolos de emergencia e inspección estructural de manera simultánea en las zonas afectadas por ambos eventos.