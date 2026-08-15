Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 con epicentro en las islas menores de Sonda, sacudió este viernes 14 de agosto a Indonesia, provocando que se activara la alerta de tsunami para varias zonas costeras del país.

De acuerdo con la información preliminar, el terremoto ocurrió frente a la costa de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

Reportan terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia y activa alerta de tsunami (Captura de )

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse alejada de playas y riberas, específicamente, de zonas cercanas a:

Nusa Tenggara Occidental

Nusa Tenggara Oriental

Sulawesi Meridional

Sulawesi Sudoriental

Reportan terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia y activa alerta de tsunami

Indonesia registró un terremoto de magnitud 7.7 durante las primeras horas del sábado (hora local). Dada la geolocalización del país, las autoridades emitieron una alerta nivel 2 por tsunami.

El sismo ocurrió en el mar de Flores, a una profundidad aproximada de 10 km, alrededor de las 5:58 de la mañana. El epicentro fue localizado a unos 68 km al noroeste de la ciudad de Ende.

A través de redes sociales comenzaron a difundirse videos de estructuras derrumbándose por el terremoto, además de algunos de la actividad del mar en las costas de Indonesia.

Reportan terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia y activa alerta de tsunami (Captura de )

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que, tras el terremoto de magnitud 7.7 se han registrado tres réplicas:

5.9

5.6

6.1

Cabe mencionar que Indonesia se encuentra dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una intensa actividad sísmica debido a la interacción de distintas placas tectónicas