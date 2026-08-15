Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 con epicentro en las islas menores de Sonda, sacudió este viernes 14 de agosto a Indonesia, provocando que se activara la alerta de tsunami para varias zonas costeras del país.
De acuerdo con la información preliminar, el terremoto ocurrió frente a la costa de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros.
Las autoridades recomendaron a la población mantenerse alejada de playas y riberas, específicamente, de zonas cercanas a:
- Nusa Tenggara Occidental
- Nusa Tenggara Oriental
- Sulawesi Meridional
- Sulawesi Sudoriental
Reportan terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia y activa alerta de tsunami
Indonesia registró un terremoto de magnitud 7.7 durante las primeras horas del sábado (hora local). Dada la geolocalización del país, las autoridades emitieron una alerta nivel 2 por tsunami.
El sismo ocurrió en el mar de Flores, a una profundidad aproximada de 10 km, alrededor de las 5:58 de la mañana. El epicentro fue localizado a unos 68 km al noroeste de la ciudad de Ende.
A través de redes sociales comenzaron a difundirse videos de estructuras derrumbándose por el terremoto, además de algunos de la actividad del mar en las costas de Indonesia.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que, tras el terremoto de magnitud 7.7 se han registrado tres réplicas:
- 5.9
- 5.6
- 6.1
Cabe mencionar que Indonesia se encuentra dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una intensa actividad sísmica debido a la interacción de distintas placas tectónicas