La madrugada del sábado 15 de agosto un sismo de 5.2 sacudió la ciudad Granada, ubicada en la provincia de Andalucía, al sur de España, causando daños materiales en decenas de edificios.

En respuesta, la Junta de Andalucía a declaró el Nivel 1 de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Granada, invitando a la población a mantener la calma y esperar por las revisiones de las autoridades.

Las primeras imágenes tras el sismo de 5.2 que sacudió Granada, España (Especial)

Sismo de 5.2 sacude Granada, España; no hay heridos

La Junta de Andalucía informó que, a pesar del sobresalto generalizado por el sismo de 5.2 y las más de 200 llamadas a los servicios de emergencia, las primeras revisiones confirman la ausencia de heridos en Granada.

Con esto, indicaron que las afectaciones se limitan únicamente a daños en la infraestructura urbana y otros daños materiales, pues imágenes muestran que diversas fachadas quedaron sobre las calles en pedazos.

Por ello es posible observar a vehículos con graves afectaciones tras caerles rocas de gran tamaño, así como puntos donde fue el pavimento el que resultó con deformaciones por el sismo.

El alcance del sismo incluyó zonas costeras de Málaga y Almería, e incluso puntos distantes en la zona centro de la península de Andalucía en donde resultó perceptible.

Las primeras imágenes tras el sismo de 5.2 que sacudió Granada, España (Especial)

Desalojan edificio en Granada tras sismo; autoridades piden seguir recomendaciones de Protección Civil

Por su parte, en la zona de Las Gabias se determinó el desalojo preventivo de un edificio que presentaba riesgos potenciales tras el sismo de 5.2 que azotó la región.

Las autoridades instan a la población a seguir estrictamente las recomendaciones de Protección Civil, evitando la propagación de rumores sobre lo sucedido.