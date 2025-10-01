El Congreso de Estados Unidos no aprobó el presupuesto para financiar a las agencias federales, entrando en el llamado Shutdown.

Y es que por primera vez, al no aprobarse el presupuesto para agencias federales, Estados Unidos entró en un cierre de gobierno por primera vez en 7 años.

El Shutdown de Estados Unidos afecta a miles de empleados

Durante la media noche de este 1 de octubre, el gobierno de Estados Unidos entró en un cierre al no aprobar el presupuesto de agencias federales; el llamado Shutdown.

Se dio a conocer que el Congreso de Estados Unidos no aprobó el presupuesto de agencias federales, dejando a miles de empleados sin sueldo afectando miles de servicios.

“No está claro cuánto tiempo los demócratas mantendrán su postura insostenible, lo que dificulta la predicción de la duración del cierre.” La Casa Blanca

Durante este último cierre, al no lograr un acuerdo de financiación, republicanos y demócratas de Estados Unidos, congelaron de manera temporal 18 millones de dólares en gastos, es decir 329 millones 292 mil 360 pesos.

Este desacuerdo en el Congreso de Estados Unidos llega ante el desacuerdo sobre el aumento de los subsidios de Obamacare, provocando el Shutdown y paralizando los servicios federales.

Esto tendrá como consecuencia que las tropas militares trabajen sin sueldo, pero 750 mil empleados federales no esenciales serán suspendidos temporalmente.

Lo cual provocará una pérdida de ingresos equivalente a 400 millones de dólares, es decir 7 mil 317 millones 608 mil pesos.