Tras su encuentro en Palacio Nacional, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el respaldo a la neutralidad del Canal de Panamá, al que calificó como una herramienta vital para el comercio mundial.

“Agradezco en mi nombre y del pueblo panameño el apoyo a la soberanía nacional y al Canal de Panamá, como herramienta neutral del comercio mundial” José Raúl Mulino. Presidente de Panamá

José Raúl Mulino destacó que la adhesión de más países al protocolo de neutralidad fortalece la cadena de suministro internacional y abre oportunidades para productos mexicanos.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo y subrayó la cooperación en áreas estratégicas como comercio, inversión, seguridad y conectividad regional.

Sheinbaum respalda la neutralidad del Canal de Panamá ante José Raúl Mulino

Claudia Sheinbaum, de 64 años, reitera su respaldo a la neutralidad del Canal de Panamá y reconoce el papel estratégico que desempeña como punto de encuentro entre continentes y océanos, así como su contribución al comercio regional e internacional.

“Apoyamos el protocolo de neutralidad de Panamá. Panamá y México son dos naciones profundamente hermandadas por la historia... Reiteramos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo vínculos impulsando proyectos en conjunto que beneficien a ambos pueblos y naciones” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Señala que a través del respeto mutuo y el diálogo se cooperara con Panamá en área estratégicas como:

Comercio

Inversión

Conectividad

Infraestructura

Seguridad y combate a la delincuencia

Turismo

Movilidad

Cultura

Innovación

Claudia Sheinbaum y José Raúl Mulino (@politicomx / X)

José Raúl Mulino invita a Sheinbaum a la CAF

Satisfecho por su reunión con Claudia Sheinbaum, a quien, más allá de asuntos políticos, le brinda su amistad, José Raúl Molino le extendió una invitación a la CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe).

El evento se llevará a cabo en enero de 2027 y reunirá a representantes de gobierno y del sector privado.