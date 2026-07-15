Este martes 14 de julio el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó a CDMX como parte de su visita oficial a nuestro país.

El mandatario, quien arribó acompañado de su esposa Maricel Cohen, fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, que les dio la bienvenida y también saludó a su homólogo de la Cancillería de Panamá, Javier Martínez-Acha.

Presidente de Panamá José Raúl Mulino llega a la CDMX previo a su reunión con Sheinbaum

José Raúl Mulino llegó a CDMX previo a su reunión con Claudia Sheinbaum el miércoles 15 de julio en Palacio Nacional.

Con su encuentro, México y Panamá buscarán fortalecer sus lazos diplomáticos en temas bilaterales.

Visita oficial: presidente de Panamá José Raúl Mulino llega a la CDMX (@SRE_mx / X)

La agenda de trabajo se centrará en el impulso al intercambio comercial y de inversiones, el sector agropecuario y la cooperación para el desarrollo entre ambas naciones, informó en redes la SRE.

Durante su visita, José Raúl Mulino buscará también promover la participación de México en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027 cuya sede será Panamá.

La gira del presidente de Panamá también contempla una reunión con representantes de empresas mexicanas interesadas en realizar inversiones en el país centroamericano.

Además de Maricel Cohen y el canciller Javier Martínez- Acha, José Raúl Mulino llegó acompañado de los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias.

Así como de Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario; José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal, y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.