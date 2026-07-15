El Palacio Nacional recibió al presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, quien este 15 de julio de 2026 sostuvo un encuentro oficial con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La ceremonia de bienvenida, encabezada por Claudia Sheinbaum, se realizó en el Patio de Honor, con la presencia de ministros panameños y funcionarios mexicanos.

El objetivo de la reunión es fortalecer la relación bilateral, impulsar el intercambio comercial, priorizar la cooperación agropecuaria y analizar la incorporación de Panamá a un acuerdo de cooperación aeroespacial para América Latina y el Caribe.

Presidenta de México y de Panamá encabezan ceremonia de bienvenida

José Raúl Mulino Quintero, de 67 años, llegó acompañado de su esposa Maricel Cohen de Mulino, de 63 años, así como de ministros de Relaciones Exteriores, Comercio e Industria, Desarrollo Agropecuario y Asuntos del Canal de Panamá, además de funcionarios de la Presidencia y del embajador de Panamá en México.

Como parte del protocolo, en el Patio de Honor de Palacio Nacional se llevó a cabo la ceremonia de Bienvenida. Se entonó el himno nacional y el de la República de Panamá.

En este evento, Sheinbaum, de 64 años, se acompañó del secretario de Relaciones Exteriores y de Economía, así como de la titular la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, del director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el jefe de la Oficina de la Presidencia, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, y la embajadora de México en Panamá.

Visita de José Raúl Mulino a México impulsará intercambio comercial con Panamá

Previo a la llegada del presidente panameño José Raúl Mulino, Sheinbaum adelantó que se reuniría con su homólogo para abordar temas comerciales y de cooperación bilateral.

El encuentro está orientado para fortalecer la relación entre México y Panamá, pero sobre todo para ampliar la cooperación económica e impulsar el intercambio comercial, dando prioridad a la colaboración técnica en el sector agropecuario.

Asimismo, se analizará la posible incorporación del país centroamericano a un acuerdo de cooperación aeroespacial para América Latina y el Caribe.

Durante la reunión se prevé la firma de nuevos acuerdos. Así como se espera que la Presidenta de México y José Raúl Mulino realicen un anuncio en común.