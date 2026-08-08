El Senado ha confirmado a Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos, conocido por ser el ex abogado personal del presidente Donald Trump.

Esto tras una votación temprana por el Senado liderado por los republicanos con 50-49 votos a favor de Todd Blanche como el nuevo fiscal general de Estados Unidos.

Lo que lo convierte en el segundo fiscal general en este segundo mandato de Donald Trump, así como su llegada en medio de favoritismos.

Tras los demócratas que han acusado a Todd Blanche de priorizar su lealtad a Donald Trump y donde al parecer el nuevo fiscal general de Estados Unidos irá sobre las investigaciones contra enemigos del presidente.

Todd Blanche agradece nombramiento de fiscal general de Estados Unidos

A través de X, Todd Blanche agradeció el nombramiento de fiscal general de Estados Unidos, pues se dijo honrado por el presidente Donald Trump tras la salida de Pam Bondi.

“Me siento profundamente honrado por la confianza y la fe que el presidente Trump ha depositado en mí para liderar el Departamento de Justicia como el 88.º Fiscal General de nuestra gran nación”. Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos

Así como Todd Blanche agradeció al Senado tras la votación para su asignación, y al Departamento de Justicia, con el que estará próximamente trabajando como el nuevo fiscal general de Estados Unidos.

“Agradezco al Senado por quedarse hasta tarde para completar este proceso. A los dedicados servidores públicos del Departamento de Justicia, gracias por su trabajo diario para defender la ley y mantener a nuestro país seguro”. Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos

I am deeply honored by the trust and confidence President Trump has placed in me to lead the Department of Justice as our great nation’s 88th Attorney General.



I am grateful to the Senate for staying late to complete this process.



To the dedicated public servants of the… — Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) August 8, 2026

Casa Blanca felicita a Todd Blanche como nuevo fiscal general de Estados Unidos

La Casa Blanca, liderada por Donald Trump felicitó a Todd Blanche como el nuevo fiscal general de Estados Unidos, en un mensaje a través de X junto a una foto con el presidente.

Así como la Casa Blanca resaltó que los votos para Todd Blanche en el Senado son la evidencia de los resultado que el gobierno ha dado.