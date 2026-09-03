Sean Combs saldrá de prisión el 5 de febrero de 2028 tras nueva reducción en su sentencia.

La fecha de liberación del controversial rapero se adelantó otra vez de acuerdo con los registros de la Oficina Federal de Prisiones.

Actualmente, Puff Daddy Sean Combs cumple desde octubre 2025 una condena de 50 meses en el FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, tras ser declarado culpable de dos cargos por transporte de personas con fines de prostitución.

Sean Combs consigue nueva reducción en su condena y saldrá de prisión el 5 de febrero de 2028

No es la primera vez que San Combs consigue una reducción de su condena en prisión.

El productor y fundador de Bad Boy Records tiene un largo historial de modificaciones a la fecha de su liberación.

Puff Daddy, cantante. (@Diddy)

Inicialmente, está se encontraba prevista para mayo de 2028, aunque terminó posponiéndose hasta junio de ese año, ya que Combs habría fabricado y consumido alcohol en prisión.

Después, a principios de 2026 se adelantó su fecha de salida para el 25 de abril y luego al 24 de enero 2028 .

Posteriormente, se retrasaría hasta el 20 de febrero de 2028 por una pelea en prisión que hizo que Sean Combs estuviera en confinamiento solitario.

Aunque pareciera que su salida de prisión ahora confirmada para el 5 de febrero 2028 parece definitiva, esta también podría modificarse.

Todo depende de la conducta que el rapero presente dentro de prisión y la participación en programas de rehabilitación.

La revista People reportó en julio 2026 que Combs es parte de un programa de rehabilitación por abuso de drogas, lo que ha sido factor para su reducción de tiempo en la cárcel.

Puff Daddy Sean Combs (Agencia México)

Hijo de Sean Combs pide públicamente que liberen a su padre

La nueva fecha para la salida de Sean Combs llega en medio de un mensaje que lanzó Christian “King” Combs, hijo del rapero.

Mediante una transmisión en vivo, Christian Combs pidió con un mensaje firme la libertad de su padre.

A la solicitud Christian también deben sumarse las peticiones que ha realizado la madre del Sean Combs, Janice Smalls, que mediante comunicados y cartas a tribunales señala que enfrenta un proceso basado en “narrativas falsas”.