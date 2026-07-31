Puff Daddy dejará la cárcel antes de lo establecido inicialmente, luego de que la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés) modificara nuevamente su fecha de liberación.

El productor musical tiene ahora prevista su salida para el 24 de enero de 2028, de acuerdo con registros públicos de la BOP.

Este representa el cuarto ajuste de su fecha de excarcelación desde que recibió una condena de 50 meses por delitos federales en octubre de 2025.

¿Por qué adelantaron la salida de Puff Daddy?

La fecha original situaba la liberación de Sean Combs en mayo de 2028, pero posteriormente fue modificada a junio de ese mismo año.

Después, comenzaron los sucesivos adelantos hasta establecer actualmente el 24 de enero como fecha prevista para que Puff Daddy abandone el sistema penitenciario federal.

Puff Daddy Sean Combs, rapero. (@Diddy)

La BOP no ha explicado públicamente las razones específicas de los ajustes aplicados al caso, aunque sus políticas contemplan créditos por buena conducta.

También pueden concederse reducciones mediante programas penitenciarios aprobados. Combs participa actualmente en el Programa Residencial de Abuso de Drogas, conocido como RDAP.

Esta iniciativa permite a determinados internos elegibles obtener una reducción de hasta 1 año en sus condenas, dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos.

Puff Daddy cumple una sentencia después de ser declarado culpable de 2 cargos relacionados con transporte interestatal con fines de prostitución.

El cantante fue absuelto de los cargos más graves, entre ellos extorsión y 2 acusaciones de tráfico sexual, además de recibir una multa de 500 mil dólares.

Poco antes de conocerse el nuevo ajuste, medios estadounidenses reportaron que Combs habría sido trasladado a confinamiento solitario después de un enfrentamiento físico con otro interno.

Una fuente citada por TMZ aseguró que el incidente comenzó tras una provocación verbal, y terminó cuando personal penitenciario intervino para separar a los involucrados.

La BOP y autoridades de Fort Dix evitaron confirmar detalles del supuesto enfrentamiento de Puff Daddy, argumentando motivos relacionados con la privacidad, seguridad y confidencialidad de los reclusos.