El martes 10 de noviembre, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego inició una visita a El Salvador, durante la cual sostuvo una reunión con el presidente Nayib Bukele.

En torno al encuentro, el propio Salinas Pliego compartió un mensaje en el que presumió parte de lo ocurrido en la reunión y reveló cuáles fueron los temas que abordaron.

Cabe destacar que la visita del empresario mexicano se dio en el marco del foro Bitcoin Histórico 2026 que se celebra en San Salvador, donde participó como uno de los principales ponentes.

Salinas Pliego presume reunión con Nayib Bukele (@RicardoBSalinas/X)

Ricardo Salinas Pliego presume reunión con Nayib Bukele

El empresario Ricardo Salinas Pliego se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en Casa Presidencial, según reveló el propio dueño de Grupo Salinas en su cuenta de X.

En su publicación, el empresario informó que viajó a El Salvador acompañado de Jorge Nikaido, jefe de gabinete de Grupo Salinas, y que ambos fueron recibidos por Nayib Bukele.

De la misma forma, Salinas Pliego señaló que en el encuentro conversaron sobre una serie de temas que el gobierno de México tendría que asumir, según consideró:

Seguridad y justicia de verdad

Educación con agentes de IA

Inversión en energía

El futuro del dinero y el papel del bitcoin como el mejor dinero

Ante ello, lanzó un elogio a la gestión de Nayib Bukele en El Salvador y afirmó que el país centroamericano es uno de los más seguros del mundo de acuerdo con cifras oficiales de 2025.

Al concluir su publicación, Ricardo Salinas Pliego cuestionó a los políticos mexicanos por la posibilidad de que en el país pase algo similar.

Salinas Pliego presume reunión con Nayib Bukele (@RicardoBSalinas/X)

Ricardo Salinas Pliego dio ponencia en El Salvador

La visita de Ricardo Salinas Pliego a El Salvador se dio debido a que participó como ponente en el foro Bitcoin Histórico 2026, organizado por la Oficina Nacional de Bitcoin.

El evento se celebra los días 10 y 11 de noviembre en el Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador, y reúne a inversionistas y exponentes del ecosistema cripto.