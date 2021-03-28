México.- Alexei Navalni, principal opositor ruso de Vladimir Putin, habría sido envenenado, por lo que se encuentra en coma en un hospital de Siberia.

De acuerdo con agencias internacionales, el acérrimo crítico del régimen actual en Rusia, viajaba de Tomsk (Siberia) a Moscú en un avión, el cual tuvo que aterrizar de emergencia cuando comenzó a sentirse mal.

Anatoli Kalinitshenko, subdirector del hospital de Omsk, comentó que los médicos hacen todo lo posible para salvarle la vida al político quien, si bien, tiene prohibido presentarse a elecciones en Rusia, es habitual verle en manifestaciones o promoviendo a otros candidatos.

Su portavoz, Kira Yarmysh, quien que viajaba con él, dio cuenta de las sospechas de un envenamiento.

"Creemos que Alexei fue envenenado con algo mezclado en su té. Eso fue lo único que bebió en la mañana" Kira Yarmysh

Médicos rusos dicen que Alexei Navalni no fue envenenado

No es la primera vez que Alexei Navalni, principal opositor ruso de Vladimir Putin, pasa por este tipo de situaciones. En julio de 2019, cuando purgaba una breve pena de cárcel, afirmó que fue envenenado con un material químico.

En ese entonces, las autoridades dijeron que se trataba de una “reacción alérgica” y parece ser que se esté dando un panorama igual, pues los médicos rusos que lo atienden no creen que haya sido envenenado.

Según lo publican medios locales, le diagnosticaron una enfermedad metabólica causada por una hipoglicemia, por lo que recomendaron no trasladarlo del centro médico donde se encuentra en un hospital en Siberia.

Familiares y asociados del opositor acusaron al gobierno de Vladimir Putin de bloquear su traslado a Alemania para ocultar que se trató de un intento de envenenamiento.

En tanto, la Comisión Europea solicitó este viernes 21 de agosto al Kremlin que permita evacuarlo a Alemania y que investigue si en realidad Alexei Navalni fue envenenado.

La canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia Emmanuel Macron le han ofrecido asilo político, pero todavía no han obtenido respuesta.