El embajador estadounidense Ronald Johnson resaltó que la colaboración militar entre México y Estados Unidos va más allá de enfrentar cárteles, ya que también laboran juntos en protección civil y atención de desastres.

“Trabajamos juntos para mantener seguras a nuestras naciones. Eso significa enfrentar a los cárteles y a las organizaciones narcoterroristas, pero también significa estar preparados cuando ocurre un desastre” Ronald Johnson

Esto se ve reflejado con la apertura de nuevas instalaciones en la Escuela Nacional de Protección Civil de México, proyecto representa una inversión de 11 millones de dólares destinada a optimizar la respuesta conjunta ante desastres naturales.

Al compartir recursos y conocimientos, ambos países aseguran una mayor protección para sus ciudadanos frente a crisis imprevistas como terremotos o huracanes.

Ronald Johnson asegura que con la Escuela de Protección Civil se resalta la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos

El embajador Ronald Johnson resaltó la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC).

“La cooperación genera resultados y hace a nuestras naciones más seguras y más fuertes” Ronald Johnson

Ronald Johnson resalta cooperación bilateral en la Escuela de Protección Civil (@USAmbMex / X )

Ronald Johnson enfatizó que la colaboración bilateral no se limita al enfrentamiento de los cárteles y grupos criminales, sino que abarca la preparación integral para proteger vidas cuando ocurren desastres naturales.

“Es un poderoso ejemplo de cómo nuestra cooperación militar va más allá de enfrentar amenazas compartidas: desarrolla capacidades que protegen a nuestros pueblos y salvan vidas” Ronald Johnson

La Embajada de Estados Unidos catalogó las nuevas instalaciones como un “resultado tangible” de la colaboración entre las administraciones del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la seguridad regional.

“Otro resultado tangible de la cooperación que impulsan el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, una cooperación que hace que nuestras dos naciones sean más seguras y fuertes” Ronald Johnson

La donación aportada por EU para la Escuela de Protección Civil supera los 11 millones de dólares (con un financiamiento inicial aproximado de 10.4 millones de dólares bajo esquema de donación internacional multianual, más 171,500 dólares adicionales para equipamiento especializado).

Ronald Johnson resaltó que representa la mayor inversión en asistencia humanitaria de este tipo realizada por el Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM) en su historia.

“La mayor inversión del Comando Norte de los Estados Unidos en un proyecto de asistencia humanitaria de esta índole” Ronald Johnson

Los recursos se gestionaron en el marco del Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica de 1972 y el Acuerdo sobre Cooperación en la Administración de Emergencias de 2008.

Así es la Escuela Nacional de Protección Civil que resalta la cooperación entre México y Estados Unidos

Las nuevas instalaciones de la Escuela Nacional de Protección Civil se encuentran ubicadas dentro del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), abarca 2,027 metros cuadrados distribuidos en tres niveles y tiene capacidad para atender hasta 150 personas de manera simultánea.

Ronald Johnson resalta cooperación bilateral en la Escuela de Protección Civil (@USAmbMex / X )

Cuenta con tres aulas modulares, salas equipadas con simuladores de última generación y un estudio profesional de televisión/multimedia para producción de contenidos y educación a distancia.

La ENAPROC impartirá formación sin costo en rescate acuático, vertical, vehicular y en fosas, además de sistemas de alerta temprana, administración de refugios temporales y el Sistema de Comando de Incidentes.

“Estas instalaciones convierten ese compromiso en acciones concretas. No podemos prevenir los terremotos ni detener los huracanes. Pero podemos prepararnos, capacitarnos y compartir nuestras capacidades, y asegurarnos de que ninguno de nuestros países enfrente un desastre solo” Ronald Johnson

La capacitación está dirigida a personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), bomberos, grupos de búsqueda y rescate, brigadas K9, personal médico, combatientes de incendios forestales y operadores de infraestructura estratégica, no solo de México sino de todo el hemisferio occidental.

Ronald Johnson recordó la ayuda recíproca en emergencias pasadas, incluyendo el respaldo de EU durante sismos y huracanes en México, así como la ayuda de brigadistas mexicanos en Texas tras inundaciones catastróficas.

“Nos capacitamos juntos, compartimos capacidades y nos apoyamos mutuamente porque estar preparados salva vidas” Ronald Johnson

El embajador sintetizó el espíritu de la alianza señalando que “los desastres no reconocen fronteras y, ante una tragedia, la amistad tampoco”.

“México sabe mejor que muchos otros países por qué la preparación es importante. Hoy, el país recordará una vez más los devastadores terremotos del 19 de septiembre” Ronald Johnson