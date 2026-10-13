Luego de un operativo conjunto que permitió el decomiso de cocaína en Oaxaca, el embajador de Estado Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la importancia de la acción contra el narcotráfico.

A través de un mensaje en redes, el funcionario diplomático sentenció que el aseguramiento de la carga ilegal significa no solo menos droga en las calles, sino menos dinero para los grupos criminales.

Esto significa menos drogas en nuestras calles, menos dinero en manos de los cárteles y menos poder para las redes criminales. Ronald Johnson

En torno al decomiso de cocaína en Oaxaca, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó que fue conseguido por elementos de la Semar y la Guardia Costera de Estados Unidos.

Ronald Johnson reconoce decomiso de cocaína en Oaxaca

El lunes 12 de octubre de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre un operativo que derivó en el decomiso de cocaína en Oaxaca.

El funcionario federal sostuvo que se incautaron cerca de 1.2 toneladas de cocaína frente a las costas de Oaxaca, acción que fue reconocida por Ronald Johnson.

En su mensaje, el embajador de Estados Unidos en México destacó que debilitar a los “cárteles y a los grupos terroristas” es una prioridad para el gobierno del presidente Donald Trump.

“Donald Trump ha establecido como una de sus principales prioridades debilitar a los cárteles y a los grupos terroristas. Ya sea por tierra o por mar, la coordinación da resultados” Ronald Johnson

En cuanto a la cooperación que permitió el decomiso, Ronald Johnson sostuvo que la “coordinación” entre México y Estados Unidos sigue dando resultados positivos para ambos países.

Señaló que se sacó de circulación un importante cargamento de droga, que implica menos dinero para los grupos del narcotráfico y afirmó que se seguirá ejerciendo presión contra ellos.

Ronald Johnson reconoce decomiso de cocaína en Oaxaca (@USAmbMex/X)

Semar y Guardia Costera aseguraron cocaína en Oaxaca

En torno a la acción coordinada que permitió el decomiso de cerca de 1.2 toneladas de cocaína en Oaxaca, Omar García Harfuch indicó que fue ejecutada por la Semar y la Guardia Costera de Estados Unidos.

Al respecto, el secretario de Seguridad indicó que con dicho decomiso, suman más de 90 toneladas de cocaína asegurada por la vía marítima, lo que significa menos dosis de droga en la calle.

Asimismo, coincidió con Ronald Johnson, pues sostuvo que los grupos del narcotráfico dejarán de percibir millones de dólares, lo que deriva en menos armas y menos capacidad de coopera jóvenes y autoridades.