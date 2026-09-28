Ronald Johnson celebra rescate de la Marina de 45 migrantes

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró el rescate de 45 migrantes en costas de Ensenada, Baja California, por parte de elementos de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con la información, se trata de 46 personas de nacionalidad mexicana que navegaban hacinados en dos embarcaciones con la intención de ingresar a Estados Unidos de forma ilegal.

Ronald Johnson destaca trabajo entre México y Estados Unidos para combatir la trata de personas y el tráfico de combustibles

A través de redes sociales, Ronald Johnson se pronunció tras la intervención de la Marina para rescatar a 41 hombres, una mujer y tres menores de edad en aguas de Ensenada.

El embajador aseguró que las acciones de las autoridades para detener la migración ilegal y el tráfico de personas salva vidas.

Durante la inspección de las embarcaciones, personal naval detectó que además de los migrantes, estas transportaban un cargamento de 1, 850 litros de diésel.

Por ello, Johnson señaló que las organizaciones criminales utilizan a las personas, las armas, las drogas y el combustible como una forma para obtener dinero ilícito.

Ante esta problemática transnacional, las autoridades mantienen un esquema de trabajo conjunto enfocado en desmantelar la totalidad de las redes delictivas operantes en la región.

El embajador destacó que los trabajos conjuntos hacen posible la obtención de más resultados positivos en el combate a los grupos del crimen organizado.