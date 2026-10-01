El embajador Ronald Johnson compartió la entrega de más de 20 fugitivos capturados por Estados Unidos.

“Más de 20 fugitivos adicionales buscados en México fueron entregados a las autoridades mexicanas, sumándose a los más de 350 que ya han sido devueltos desde el inicio de la Administración de Donald Trump” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

De acuerdo con el embajador de Estados Unidos en México, se entregaron a México más de 20 fugitivos en el marco de los esfuerzos conjuntos por “hacer que los criminales rindan cuentas”.

Asimismo, resaltó que cuando México y Estados Unidos se envía el mensaje claro sobre que, “sin importar a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia”.

Ronald Johnson celebra entrega de más de 20 fugitivos a México para que “rindan cuentas”

El embajador de Estados Unidos Ronald Johnson compartió la entrega a autoridades mexicanas de más de 20 fugitivos buscados para que rindan cuentas en territorio nacional.

De acuerdo con el embajador, esta entrega se suma a los más de 350 detenidos que han sido devueltos a México desde el inicio de la administración de Donald Trump.

Asimismo, resaltó que se trata fugitivos señalados por delitos graves como:

vínculos con organizaciones de narcotráfico

homicidio

lavado de dinero

secuestro

tentativa de homicidio

agresión

robo

violencia doméstica

posesión de drogas

delitos relacionados con drogas peligrosas

Fugitivos entregados a México por Estados Unidos (@USAmbMex/X)

De acuerdo con Ronald Johnson, la entrega de los más de 20 fugitivos son parte de “los esfuerzos conjuntos de nuestros países para hacer que los criminales rindan cuentas”.

“Cuando trabajamos juntos, enviamos un mensaje claro: sin importar a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia”, sentenció el embajador.