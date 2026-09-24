Tras darse a conocer la detención de “El Kamoni”, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la captura de “otro fugitivo” que era buscado por autoridades estadounidenses.

Ronald Johnson apuntó que con capturas como la de “El Kamoni” en Michoacán hacen a México y Estados Unidos países más seguros.

Ronald Johnson celebra la detención de “El Kamoni”; también era buscado por Estados Unidos

El embajador Ronald Johnson compartió el mensaje de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre la detención de “El Kamoni”.

Vinculado como jefe regional del Cártel de Tepalcatepec, Ronald Johnson apuntó que así como “El Kamoni” era buscado en México por la producción de drogas sintéticas y extorsión, también tenía delitos por cumplir en Estados Unidos.

Johnson apuntó que Estados Unidos ofrecía 3 mdd a quien diera información del narcotraficante, pues ahí se dedicaba al tráfico, conspiración, fabricación e importación de drogas.

Ronald Johnson celebra la detención de El Kamoni por autoridades mexicanas. (@USAmbMex)

Asimismo, el embajador reforzó la estrategia conjunta de México y Estados Unidos contra el narcotráfico, para que “ambos sean países más seguros”.

“Sacar de las calles a criminales peligrosos como este interrumpe las redes que trafican drogas mortales, amenazan a negocios legítimos y aterrorizan a comunidades (...) Trabajando juntos los estamos haciendo responsables y haciendo que ambos países sean más seguros”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

En Estados Unidos, “El Kamoni” fue identificado como Edgar Orozco Cabadas y catalogado como parte de una organización narcoterrorista.