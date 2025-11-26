El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson destacó la mudanza de la embajada en Ciudad de México (CDMX) como “la transición más grande en la historia diplomática”.

“Iniciamos una transición histórica para la relación entre Estados Unidos y México [..] un hito que refleja la escala y la importancia de nuestra relación”. Ronald Johnson, embajador de México en Estados Unidos

Hasta el jueves 20 de noviembre, la embajada de Estados Unidos se encontraba en Paseo de la Reforma en la colonia Centro; sin embargo, desde este lunes 24 de noviembre se ubica en Polanco.

Ronald Johnson destaca la nueva embajada de Estados Unidos en CDMX como la mayor transición diplomática

Mediante un comunicado, Ronald Johnson destacó la mudanza a la nueva embajada en CDMX como la más grande de la historia y que refleja la importancia de la relación entre México y Estados Unidos.

Al respecto, Ronald Johnson comentó que esta transición representa más que una nueva sede, también un impulso en la relación bilateral y su permanencia en algo más que comercio.

Ronald Johnson señaló en este punto que Estados Unidos y México suman una población de 480 millones de personas que implican familias y comunidades, por lo que la nueva embajada es testimonio.

El comunicado finaliza con la afirmación de que la nueva sede es un recordatorio para Estados Unidos de la oportunidad de fortalecer aún más su asociación con México que proteja a los ciudadanos.

Así es la nueva embajada de Estados Unidos en CDMX descrita por Ronald Johnson

La mudanza implicó también el traslado de 500 mil trabajadores, como menciona Ronald Johnson quien también describió que la nueva sede de Estados Unidos en CDMX cuenta con 161 mil metros cuadrados.

Asimismo, Ronald Johnson mencionó que la nueva sede es moderna y resistente, que amplía la capacidad consular a 81 ventanillas de atención y es cuatro veces mayor que la vieja embajada de Estados Unidos.

Sentenció que la nueva embajada es el complejo del Departamento de Estado más grande en el mundo fuera de Washington D.C, todo gracias a trabajadores mexicanos y estadounidenses.