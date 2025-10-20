Un visitante del museo de Louvre de París, Francia graba a uno de los ladrones de joyas durante el robo que sorprendió al país.

El pasado domingo 19 de octubre se registró un robo de tan sólo 7 minutos en las instalaciones del museo de Louvre en la sala Apolo de ocho joyas de relevancia histórica para Francia.

Las joyas y piedras preciosas robadas son de un “valor inestimable”, declararon las autoridades francesas tras el robo.

Mientras las autoridades francesas siguen en búsqueda de los responsables del hurto de ocho joyas de importancia histórica para Francia, un visitante del museo de Louvre logró grabar a uno de los ladrones de joyas durante robo.

En redes sociales comienza a circular un video de un teléfono de uno de los visitantes que captó el momento justo en el que uno de los ladrones de estas joyas estaba rompiendo una de las vitrinas de la sala Apolo para apoderarse de las joyas.

En la videograbación se puede observar como uno de los ladrones comienza a tratar de sacar alguna de estas joyas preciosas que estaban al interior de una de las vitrinas.

El ladrón portaba un chaleco color amarillo, por lo que sí se podía distinguir sus acciones en el video.

Hasta ahora las autoridades de Paris no ha informado si ya lograron dar con los responsables, tras la difusión de este video que podría dar alguna pista de su paradero.

Sobre el botín robado las autoridades francesas dijeron en un principio que se trataba de una colección real de piedras preciosas y diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol.

Más tarde se reveló que el botín era:

Un collar conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes

Un collar de esmeraldas de María Luisa, compuesto por32 esmeraldas y mil 138 diamantes

Una diadema de la emperatriz Eugenia, a su vez, está formada por cerca de 2.000 diamantes