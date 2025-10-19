Los robos en el mundo del arte no sólo ocurren en el museo de Louvre porque este año se reportó la desaparición de una obra de Pablo Picasso en España.

Se trata de la pintura ‘Naturaleza muerta con guitarra’, creada por Pablo Picasso en 1919, la cuál desapareció mientras era transportada de Madrid hasta Granada, España.

Por ahora la policía nacional de España investiga si esta desaparición se trató de una desaparición o un robo orquestado.

Obra de Picasso desaparece misteriosamente en España; creen que el embalaje fue la clave

En reportes de esta desaparición la obra ‘Naturaleza muerta con guitarra’ de Pablo Picasso, la empresa especializada en transporte de obras recogió la pintura de vivienda particular en la Avenida Pío XII de Madrid.

El pasado 25 de septiembre la obra de Pablo Picasso fue resguardada bajo llave en un almacén junto con otros cuadros de exposición que también serían trasladados hacia Granada a una exposición de la Fundación CajaGranada,.

Fue el 2 de octubre que el transporte de las obras inició hacia el Centro Cultural de Granada pero se dieron cuenta que los embalajes no estaban debidamente enumerados.

Medios europeos relatan que los responsables de exposiciones y los empleados de la empresa transportista acordaron firmar las cartas de porte pendientes del desembalaje completo que estaba previsto para el 6 de octubre.

Pero al abrir todos los paquetes y distribuir las piezas cuando la comisaria María Toral y el responsable de la exposición se dieron cuenta de la desaparición de la pintura de Pablo Picasso.

Por su parte la Fundación CajaGranada confirmó que las grabaciones de videovigilancia del fin de semana no muestran ninguna incidencia con los cuadros.

Por lo que ahora las autoridades españolas están al pendiente de la investigación para saber si se trató de un robo planeado o la obra de Picasso sólo está extraviada.