Anuncian la reapertura del museo Louvre y esto pasará con la galería saqueada durante el robo.

Tras el robo millonario que sufrió el museo Louvre el pasado domingo 19 de octubre, el recinto dedicó volver abrir sus puertas.

El museo Louvre reabrirá sus puertas el miércoles 22 de octubre, pero la Galería de Apolo, donde se encontraban las joyas robadas, permanecerá cerrada.

El portavoz de Louvre mencionó que la Galería de Apolo seguirá cerrada por ciento tiempo, pero no especificó una fecha de reapertura.

Joyas del Museo del Louvre (AFP)

Se estimaba que Louvre volvería abrir sus puertas el lunes 20 de octubre, pero al final decidieron que permanecería un día más cerrado.

Las joyas robadas de Louvre se encontraban en la Galería de Apolo y se sustrajeron ocho reliquias.

Fue en este espacio donde irrumpieron dos de los cuatro ladrones, con ayuda de un montacargas que estaba estacionado en el lado sur del museo, cerca del Río Siena.

Los ladrones se llevaron joyas de la época de Napoleón y otras de la corona francesa.

Durante el atraco, los delincuentes tiraron la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, provocando daños en la pieza.

Robo al museo del Louvre en París (DIMITAR DILKOFF / AFP)

Esto costaban las joyas robadas del museo Louvre

El conservador del museo Louvre estimó que el robo a la Galería de Apolo equivale a más de mil 880 millones de pesos.

Más allá de la cantidad millonaria que se sustrajo del Louvre, se estima que hubo un enorme daño patrimonial e histórico en el museo.

Autoridades francesas no descartan que un trabajador de Louvre haya ayudado en el robo y buscan identificar al menos a cuatro de los ladrones.

Laure Beccuau, fiscal francesa, reveló al Canal RTL, que los ladrones no podrán obtener el valor completo de las joyas si deciden desmotar las joyas.