La Policía Nacional de España encontró una caja fuerte con 103 piezas de joyería y relojes de alta gama propiedad del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El hallazgo se hizo en el marco de la investigación por su probable responsabilidad en liderar una red de tráfico de influencias que intervino para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

La caja fuerte encontrada contiene:

Collares

Aretes

Relojes

Prendedores

Brazaletes

Carpetas

Memorias USB

Discos duros

Carpetas con documentos

Teléfonos celulares

Agendas

Etcétera

Al momento no ha salido a dar una declaración sobre el hallazgo pero su equipo ha señalado que se tratan de regalos de viajes y herencia de la esposa de Rodríguez Zapatero.

Zapatero es señalado de gestionar el desvío de recursos del Covid-19 para el rescate de Plus Ultra

A Zapatero se le señala de ser responsable de obtener beneficios económicos por gestionar el rescate de Plus Ultra que obtuvo un préstamo de emergencia por 53 millones de euros, aprobado en marzo de 2021.

El escándalo además se acrecenta porque los recursos obtenidos eran parte de un fondo del gobierno para apoyar a empresas estratégicas afectadas por la pandemia de Covid-19.

Zapatero niega algún vínculo con Plus Ultra

Como parte de las investigaciones, Zapatero ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio ante el Tribunal Penal Supremo de España.

Zapatero ya ha adelantado que no ha recibido ningún comisiones u otro tipo de beneficios económicos, que no tiene relación con Plus Ultra ni conoce a su director Julio Martínez.