Roberto Velasco defiende ante Marco Rubio soberanía y colaboración sin subordinación

Durante su encuentro en Washington, Roberto Velasco defendió ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, los principios de soberanía y la colaboración sin subordinación.

Reiteré que nuestro trabajo con Estados Unidos se basa en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración sin subordinación Roberto Velasco, canciller de México

El canciller agregó que abordó con el funcionario estadounidense asuntos clave para ambos países, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, además de los derechos de los migrantes mexicanos.

En ese contexto, Roberto Velasco hizo énfasis a Marco Rubio en que el trabajo de México con Estados Unidos debe basarse en el respeto a la soberanía, colaboración sin subordinación y responsabilidad compartida.

Mensaje de Roberto Velasco (Especial)

Velasco y Rubio trataron temas como narcotráfico y lucha contra la delincuencia organizada

El miércoles 26 de agosto de 2026, en Washington, el secretario Roberto Velasco sostuvo una reunión con el secretario Marco Rubio para dialogar sobre los temas prioritarios de la relación México–Estados Unidos.

En el encuentro, los secretarios destacaron los resultados obtenidos por la cooperación de ambos gobiernos, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump

En particular, Roberto Velasco y Marco Rubio resaltaron la importancia de combatir el tráfico de drogas y armas, así como la delincuencia organizada transnacional.

Roberto Velasco y Marco Rubio (Especial)

También abordaron los avances en materia de migración irregular y dieron seguimiento al diálogo sobre la protección y el respeto a los derechos de mexicanos durante procesos migratorios.

Velasco, por su parte, resaltó la importancia de trabajar sobre la base de principios como el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la confianza mutua y una cooperación sin subordinación.

Marco Rubio manda mensaje tras reunión con Roberto Velasco

En un breve mensaje, Marco Rubio también aludió a la reunión con el Secretario de Asuntos Exteriores Roberto Velasco.

Según Rubio, en el encuentro ambos debatieron acciones para acabar con la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y desmantelar organizaciones criminales extranjeras.