José Manuel Murillo Valencia es el cónsul en Miami que renunció tras 3 años en el puesto, pero en su salida decidió exponer el terrible trabajo que Rutilio Escandón está realizando como cónsul general.

Pero ¿Quién es José Manuel Murillo Valencia? Te compartimos más sobre el cónsul con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

José Manuel Murillo Valencia renuncia como cónsul en Miami y exhibe el terrible trabajo de Rutilio Escandón

¿Quién es José Manuel Murillo Valencia?

José Manuel Murillo Valencia era un cónsul de México en Miami, perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Desde el 2015, José Manuel Murillo Valencia trabaja para la SRE en distintos puestos que lo llevaron de la Ciudad de México (CDMX), Texas y Miami.

Actualmente, José Manuel Murillo Valencia radica en Miami, Florida en Estados Unidos.

José Manuel Murillo Valencia, ex cónsul en Miami. (Instagram/consulmexmia)

¿Qué edad tiene José Manuel Murillo Valencia?

Se desconoce qué edad tiene José Manuel Murillo Valencia.

¿Quién es la esposa de José Manuel Murillo Valencia?

Se desconoce quién es la esposa de José Manuel Murillo Valencia.

¿Qué signo zodiacal de José Manuel Murillo Valencia?

Se desconoce el signo zodiacal de José Manuel Murillo Valencia.

¿Cuántos hijos tiene José Manuel Murillo Valencia?

Se desconoce si José Manuel Murillo Valencia tiene hijos.

¿Qué estudió José Manuel Murillo Valencia?

José Manuel Murillo Valencia estudió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la licenciatura en Arte y en Administración de Empresas.

Asimismo, dice tener conocimiento en:

Relaciones Gubernamentales

Filantropía

ONG

José Manuel Murillo Valencia, ex cónsul en Miami. (Instagram/consulmexmia)

¿En qué ha trabajado José Manuel Murillo Valencia?

José Manuel Murillo Valencia ha trabajado para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en estos puestos:

Asesor en la Subsecretaría para Estados Unidos

Cónsul del Programa de Consulado sobre Ruedas

Cónsul de Asuntos Económicos y Culturales

Cónsul de Protección a Mexicanos y Asuntos Jurídicos

José Manuel Murillo Valencia renuncia como cónsul en Miami y exhibe el terrible trabajo de Rutilio Escandón

El cónsul en Miami, José Manuel Murillo Valencia, renunció en la última semana de enero de 2026 tras 3 años en el puesto en Protección de Mexicanos. Sin embargo, su renuncia está siendo el parteaguas para conocer el nulo trabajo de su superior como cónsul general.

Murillo compartió por una carta que pese a amar su trabajo por la ayuda que brinda a los mexicanos en Miami, el ver puestos por “compadrazgo” y regalados en tres ocasiones lo hacen desistir.

José Manuel Murillo Valencia, ex cónsul en Miami con Rutilio Escandón. (@rutilioescandoncadenas)

El cónsul en Miami explicó que el actual trabajo del cónsul general, que es Rutilio Escandón, es nulo ante estrategias con aliados, así como el al menos conocer a los trabajadores que tiene bajo su mando.

“No ha procurado una sola reunión con autoridades o aliados; que no ha dado una sola instrucción o sostenido una cuerdo con su equipo de trabajo; que no tiene interés sobre el funcionamiento interno del consultado, sobre la organización de sus eventos y peor aún, que en más de un año no ha tenido la delicadeza de conocer al personal que trabaja para él”. José Manuel Murillo Valencia, excónsul en Miami.

Hasta el momento, Rutilio Escandón no se ha pronunciado sobre la crítica que su puesto como cónsul general en Miami que le dio Claudia Sheinbaum en diciembre 2025.