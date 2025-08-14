Las redadas de ICE en Estados Unidos han comenzado a causar un nuevo fenómeno de ausentismo escolar, pues hay datos en los que se señala que ahora menos niños van a la escuela.

Desde enero de 2025, el gobierno de Donald Trump desplegó diversas acciones para reforzar la detención y deportación de migrantes, siendo las redadas ICE en Estados Unidos la medida más notoria.

De acuerdo con lo indicado por especialistas, el tema de los operativos contra migrantes ha causado temor entre comunidades latinas que evalúan que no llevar a sus niños a la escuela.

Menos niños van a la escuela por redadas de ICE en Estados Unidos (Unsplash)

Redadas de ICE en Estados Unidos provocan ausentismo escolar: menos niños van a la escuela

Durante la primer semana de agosto comenzó el regreso a clases en todo Estados Unidos, sin embargo, en algunas se advierte que en esta ocasión, hay niveles inusuales de ausentismo escolar.

Un estudio de Thomas S. Dee de la Escuela de Educación de la Universidad de Stanford, señala que tan solo en el Valle de California, se ha documentado un 22% de ausencias diarias en centros educativos.

En torno a dicho fenómeno, en el mismo análisis se indica que el hecho de menos niños vayan a la escuela, ha coincidido con las redadas ICE en Estados Unidos en contra de los migrantes.

Entrevistado en Telemundo, el especialista expuso que las cifras muestran que ha habido un “incremento abrupto en las ausencias al iniciar las redadas, muy distinto a los patrones habituales del año escolar".

Incluso, al ahondar en los detalles del estudio, Thomas S. Dee indicó que la ausencia se ha pronunciado entre los estudiantes de preescolar y primaria, quienes resaltó, suelen ir en compañía de sus papás.

Asimismo, sostuvo que hay evidencias de que en otros distritos escolares como Washington e Illinois las tendencias son similares, pues los grados de ausentismo registrados rondan el 10% y 20%.

Redadas de ICE en Estados Unidos causan ausentismo escolar por estos motivos

Tras revelar que en este regreso a clases menos niños van a la escuela, Thomas S. Dee fue cuestionado con respecto a las razones por las que los índices de ausentismo escolar se han disparado.

Sobre ello y al referir que las ausencias coinciden con el despliegue de las redadas de ICE en Estados Unidos, indicó que el principal motivo es el temor a las detenciones y deportaciones migratorias.

De la misma forma, el especialista apuntó que datos preliminares en torno a la situación muestran que las comunidades latinas son las que más han comenzado a ausentarse de las aulas.

No obstante, también expuso que los motivos detrás del fenómeno de ausentismo escolar no solo es por las redadas ICE en Estados Unidos, pues se tienen registros de algunos otros aspectos:

Trabajo desde edades tempranas

Temas de salud

Responsabilidades familiares