En medio de las “exitosas” redadas que ha encabezado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el presidente Donald Trump lanzó una convocatoria para unirse a esta dependencia.

Así lo reveló Donald Trump a través de una publicación de Truth Social, en donde señaló: “necesitamos más hombres y mujeres valientes para hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro".

Sin embargo, el presidente Donald Trump no contaba con un gran pero: la página de registro para unirse al ICE no sirve, por lo menos no para quienes han intentado registrarse.

“Saquemos lo peor de lo peor”: Donald Trump lanzó convocatoria para seguir sumando hombres y mujeres al ICE

En redes sociales, el presidente Donald Trump resaltó que los valientes agentes del ICE han sacado “lo peor de los peor” de los Estados Unidos.

Donald Trump señaló que esta dependencia ha logrado la captura de peligrosos criminales a quienes calificó como escoria, tales como:

terroristas

pedófilos

pandilleros de la MS-13

asesinos

violadores

traficantes de drogas y personas

Señaló que el ICE se ha encargado de “desterrar” a los criminales que “dejó entrar Joe Biden a Estados Unidos”, motivo por el que es necesario que más hombres y mujeres se unan a la corporación.

“FUERA DE AQUÍ, y sacándolos, RÁPIDO. Necesitamos MÁS hombres y mujeres valientes para HACER QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER SEGURO. Únase a ICE ahora” Donald Trump

Donald Trump (Especial)

Donald Trump lanzó convocatoria para el ICE, pero no contó con que la página no responde

Hasta la publicación de esta nota a las 22:00 horas del martes 29 de julio, la convocatoria que lanzó Donald Trump para unirse al ICE no funciona.

Al abrir “Join ICE”, el link compartido por Donald Trump, la página lanza este mensaje:

“La distribución de Amazon CloudFront está configurada para bloquear el acceso desde su país. No podemos conectarnos al servidor de esta aplicación o sitio web en este momento. Puede haber demasiado tráfico o un error de configuración. Inténtalo de nuevo más tarde o ponte en contacto con el propietario de la aplicación o del sitio web. Si proporciona contenido a los clientes a través de CloudFront, puede encontrar los pasos para solucionar el problema y ayudar a prevenir este error revisando la documentación de CloudFront”.

Esta situación puede deberse a errores de la página, saturación o posiblemente a que solo puede abrirse el link en territorio de Estados Unidos.