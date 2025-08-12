El gobierno de Estados Unidos presumió que, en lo que lleva el presidente Donald Trump de administración, se han detenido a 300 mil migrantes, lo que significa más seguridad en este país; todos los detalles.

Desde el pasado 20 de enero, cuando regresó a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump impuso estrictas políticas migratorias y exigió detenciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Con el fin de cumplir con las deportaciones masivas, el gobierno de Donald Trump ha implementado redadas con apoyo del ICE y así “liberar” a Estados Unidos de migrante, a los que tachan de criminales.

Muere migrante mexicano en custodia de ICE (Eric Thayer / AP)

Estados Unidos reporta 300 mil detenciones de migrantes durante gobierno de Donald Trump

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, informó este martes 12 de agosto que la administración del presidente Donald Trump ha detenido a más de 300 mil migrantes indocumentados desde enero de 2025.

Asimismo, Karoline Leavitt resaltó que la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) publicó hoy que los cruces ilegales se han reducido significativamente desde el mes de julio, a unos meses desde que Donald Trump llegó a la presidencia.

Karoline Leavitt (Mark Schiefelbein / AP)

Estados Unidos celebra 300 mil detenciones de migrantes; 70% de los arrestados serían delincuentes

La portavoz del gobierno de Estados Unidos aseguró que los medios de comunicación dan reportes falsos respecto a quiénes son los migrantes detenidos en este país, pues la mayoría son “delincuentes”.

“A pesar de numerosos informes falsos en los medios, casi el 70 % de estos arrestos han sido delincuentes con nacionalidad extranjera que cuentan con cargos o condenas previas”.

Por esta razón, Karoline Leavitt celebró que las políticas migratorias del presidente Donald Trump han eliminado amenazas peligrosas para la seguridad pública y “devuelven a estas personas a sus países de origen”.

Cabe mencionar que para lograr el “éxito” de las políticas migratorias de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos eliminó las liberaciones bajo libertad condicional, acción que habría puesto a los cárteles a la defensiva.