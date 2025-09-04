La celebración del Grito Chicago se cancelará por miedo a que los asistentes sean víctimas de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ordenadas por Donald Trump.
El Grito Chicago busca fortalecer los lazos de la comunidad mexicana en Estados Unidos a través de una de las fiestas más importantes en esta ciudad, donde resaltan la música y la gastronomía.
Sin embargo, los organizadores del Grito Chicago recientemente anunciaron que el festival y la ceremonia cívica serán pospuestos, pues existe un alto riesgo que agentes del ICE realicen redadas.
Celebración del Grito Chicago se pospone por redadas de ICE
Atendiendo a los llamados de las autoridades de Illinois, los organizadores del Grito Chicago anunciaron a través de redes sociales que el festival de este año en el Grant Park se cancelará.
Los organizadores expusieron que celebrar El Grito Chicago bajo las políticas migratorias de Donald Trump solo pone en juego la seguridad de la comunidad asistente, en su mayoría migrantes mexicanos.
“Fue una decisión dolorosa, pero celebrar El Grito Chicago en este momento pone en juego la seguridad de nuestra comunidad y ese es un riesgo que no estamos dispuestos a correr”.Comunicado del Grito Chicago
El festival Grito Chicago estaba programado para el 13 y 14 de septiembre y se les hará un reembolso a todas las personas que hayan adquirido entradas, que podría tardar de 7 a 15 días hábiles.
“Aunque no podemos reunirnos en Grant Park este mes, los animamos a que sigan celebrando el Día de la Independencia de México de una manera segura, respetuosa y responsable, y a que apoyen a los negocios mexicoamericanos de la ciudad”.Comunicado del Grito Chicago
Gobernador de Illinois anticipa redadas de ICE por fiestas mexicanas en Chicago
JB Pritzker, gobernador de Illinois, advirtió que, durante las tradicionales fiestas del Día de la Independencia de México en Chicago, el gobierno de Donald Trump tiene pensado intensificar las redadas del ICE.
El gobernador de Illinois dijo que ha recibido información de que el ICE quiere detener a migrantes que asistan a las celebraciones, como El Grito Chicago y otros eventos que se realizan en la ciudad.
“Nos han informado que ICE intentará interrumpir picnics comunitarios y desfiles pacíficos. El terror y la crueldad son el objetivo, no la seguridad de los residentes”.JB Pritzker, gobernador de Illinois
Pese a estas recomendaciones, el vecindario de Pilsen no ha cancelado su desfile por el Día de la Independencia de México programado para este sábado 6 de septiembre a las 12 p.m.
“No vamos a dejar de celebrar nuestras raíces, nuestro patrimonio y nuestra cultura. Tenemos un plan de contingencia y contaremos con voluntarios durante todo el desfile vigilando posibles agentes de inmigración“.Organizadores en Pilsen