La celebración del Grito Chicago se cancelará por miedo a que los asistentes sean víctimas de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ordenadas por Donald Trump.

El Grito Chicago busca fortalecer los lazos de la comunidad mexicana en Estados Unidos a través de una de las fiestas más importantes en esta ciudad, donde resaltan la música y la gastronomía.

Sin embargo, los organizadores del Grito Chicago recientemente anunciaron que el festival y la ceremonia cívica serán pospuestos, pues existe un alto riesgo que agentes del ICE realicen redadas.

Agentes de ICE en redadas contra migrantes en Estados Unidos (Cortesía / EFE)

Celebración del Grito Chicago se pospone por redadas de ICE

Atendiendo a los llamados de las autoridades de Illinois, los organizadores del Grito Chicago anunciaron a través de redes sociales que el festival de este año en el Grant Park se cancelará.

Los organizadores expusieron que celebrar El Grito Chicago bajo las políticas migratorias de Donald Trump solo pone en juego la seguridad de la comunidad asistente, en su mayoría migrantes mexicanos.

“Fue una decisión dolorosa, pero celebrar El Grito Chicago en este momento pone en juego la seguridad de nuestra comunidad y ese es un riesgo que no estamos dispuestos a correr”. Comunicado del Grito Chicago

El festival Grito Chicago estaba programado para el 13 y 14 de septiembre y se les hará un reembolso a todas las personas que hayan adquirido entradas, que podría tardar de 7 a 15 días hábiles.

“Aunque no podemos reunirnos en Grant Park este mes, los animamos a que sigan celebrando el Día de la Independencia de México de una manera segura, respetuosa y responsable, y a que apoyen a los negocios mexicoamericanos de la ciudad”. Comunicado del Grito Chicago

El Grito Chicago cancela festival por miedo a redadas de ICE. (Captura de pantalla)

Gobernador de Illinois anticipa redadas de ICE por fiestas mexicanas en Chicago

JB Pritzker, gobernador de Illinois, advirtió que, durante las tradicionales fiestas del Día de la Independencia de México en Chicago, el gobierno de Donald Trump tiene pensado intensificar las redadas del ICE.

El gobernador de Illinois dijo que ha recibido información de que el ICE quiere detener a migrantes que asistan a las celebraciones, como El Grito Chicago y otros eventos que se realizan en la ciudad.

“Nos han informado que ICE intentará interrumpir picnics comunitarios y desfiles pacíficos. El terror y la crueldad son el objetivo, no la seguridad de los residentes”. JB Pritzker, gobernador de Illinois

Pese a estas recomendaciones, el vecindario de Pilsen no ha cancelado su desfile por el Día de la Independencia de México programado para este sábado 6 de septiembre a las 12 p.m.