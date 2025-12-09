La CIA alertó a México sobre presuntos espías rusos, revela The New York Times.

De acuerdo con un reportaje, Rusia estaría intensificando sus operaciones encubiertas en México.

Revela The New York Times que la CIA alertó a México sobre presuntos espías rusos

La periodista Maria Abi-Habib de The New York Time reveló que la CIA alertó a México sobre presuntos espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos.

Incluso, la CIA elaboró una lista de “más de dos decenas de espías”, refiere The New York Times.

CIA (Foto: Saul Loeb / AFP)

Entre los nombres figuran algunos de los 100 agentes de inteligencia que en 2025 fueron expulsados de Estados Unidos y Europa.

Pese a las advertencias hechas desde 2022 por funcionarios estadounidenses, The New York Time explica que el gobierno de México no ha expulsado a los presuntos espías.

Juan Sebastián González, director para asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Joe Biden, expresó:

“Les dimos nombres de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos en la embajada de Ciudad de México. Se trataba de espías experimentados, que habían participado en sofisticadas operaciones en toda Europa”. Juan Sebastián González

Para las autoridades de Estados Unidos hay diversos factores para que Rusia hay intensificado sus actividades de espionaje.

La proximidad de México con Estados Unidos y el turismo han hecho que Rusia vuele con espías e informantes a destinos como Cancún .

Dicha situación proporciona una fachada convincente que levanta pocas sospechas, explica Maria Abi-Habib.

Rusia intensifica desinformación en internet para poner a mexicanos contra EU, dice The New York Times

Otro de los aspectos que trata la nota de Maria Abi-Habib de The New York Times, es que Rusia intensifica la desinformación en internet.

Esto con el supuesto objetivo de poner a los mexicanos en contra de Estados Unidos y Europa.

Dicha situación ha preocupado a funcionarios británicos y franceses, quienes han expresado su preocupación a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México.

Igualmente, la embajada de Estados Unidos en CDMX decidió nombrar un primer observador de Rusia y a la embajada de Francia crear un cargo para la desinformación.

Por su parte, la embajada rusa dijo en un correo electrónico que habló de sus misiones diplomáticas rusas, las cuales eran “frecuentemente objeto de acusaciones infundadas de espionaje”.

Así como que Rusia y México siempre han tenido “una amplia gama de relaciones bilaterales”.