La muerte de Shannon Kent vuelve a ser noticia, tras la renuncia de quien fuera su esposo Joe Kent como director del Centro Nacional de Antiterrorismo de Estados Unidos.

Pero ¿cómo murió Shannon Kent? Pues un ataque de ISIS en Siria en 2019 le arrebató la vida.

Shannon Kent, esposa de Joe Kent (Especial )

Shannon Kent murió en ataque de ISIS en Siria en 2019

En medio de la tensión de la guerra entre Irán y Estados Unidos; y el rechazo de Joe Kent que lo llevó a renunciar como director del Centro Nacional de Antiterrorismo, la muerte de su esposa Shannon Kent toma relevancia.

Debido a que Shannon Kent fue una de las tantas víctimas de guerra, ya que murió el 16 de enero de 2019 en un atentado suicida con bomba en Manbij, Siria, luego de que un terrorista detonara un chaleco explosivo en un restaurante.

Este hecho ocurrió mientras Shannon Kent servía como jefa superior de la Marina de los Estados Unidos y se desempeñaba como experta criptóloga.

Durante este ataque Shannon Kent no fue la única que murió, pues en total fueron víctimas, siendo dos militares, un contratista del Departamento de Defensa y un civil.

Shannon Kent, esposa de Joe Kent (Especial )

Joe Kent renunció tras recordar muerte de su esposa Shannon Kent en la guerra

La muerte de Shannon Kent en la guerra en un ataque de ISIS en Siria en 2019, fue una de las razones de peso para que Joe Kent renunciara a su cargo.

Pues además de rechazar los argumentos de la guerra en Medio Oriente como amenaza en contra de Estados Unidos, Joe Kent también habló del costo humano.

Ya que como veterano Joe Kent vivió en carne propia las pérdida de vida que una guerra tiene, así como el ex directivo también sabe lo que es perder a alguien en la guerra.