El domingo 21 de junio de 2026, se confirmó la muerte de Ramiro Valdés, líder de la revolución cubana, a los 94 años de edad.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue el encargado de dar a conocer la noticia, externando que la muerte de Ramiro Valdés “duele profundamente, como la de un padre”.

Pero, ¿quién fue Ramiro Valdés? Esto sabemos acerca de quien fuera uno de los líderes más importantes de la revolución cubana.

¿Quién fue Ramiro Valdés Menéndez, líder de la revolución cubana?

Originario de Artemisa, Cuba, Ramiro Valdés Menéndez fue uno de los líderes históricos más influyentes y temidos de la revolución cubana.

Fue una figura central en el diseño del aparato de inteligencia y seguridad estatal del gobierno de Cuba, desempeñando un rol clave para el régimen castrista.

Ramiro Valdés Menéndez y Fidel Castro (Miguel Díaz-Canel / X)

¿Qué edad tenía Ramiro Valdés Menéndez?

Ramiro Valdés Menéndez nació el 28 de abril de 1932, por lo que al momento de su muerte tenía 94 años.

¿Quién fue la esposa de Ramiro Valdés Menéndez?

Ramiro Valdés Menéndez estaba casado con Alicia Alonso Becerra, ingeniera de profesión y quien además se ha desempeñado como diputada y rectora de la Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE).

¿Qué signo zodiacal era Ramiro Valdés Menéndez?

Ramiro Valdés Menéndez nació un 28 de abril, por lo que de acuerdo con la astrología occidental era del signo zodiacal Tauro.

Ramiro Valdés Menéndez (AIZAR RALDES / AFP / AFP)

¿Cuántos hijos tenía Ramiro Valdés Menéndez?

De acuerdo con la información, Ramiro Valdés Menéndez tuvo al menos tres hijos con su esposa Alicia: Fidel Valdés Alonso, Ernesto Valdés Alonso y Alicia Valdés Alonso.

¿Qué estudió Ramiro Valdés Menéndez?

Ramiro Valdés Menéndez desarrolló principalmente una formación militar, por lo que destacaba por contar con una especialización en inteligencia, obtenida en Checoslovaquia en 1960.

¿En qué trabajó Ramiro Valdés Menéndez?

El último cargo conocido fue como Vice primer ministro de Cuba durante el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. No obstante, Ramiro Valdés Menéndez ocupó diversos cargos tras la revolución cubana.

Fundador y Ministro del Interior de Cuba

Vicepresidente

Ministro de Informática y Comunicaciones

Asesor internacional de seguridad

Diputado

Ramiro Valdés Menéndez y Miguel Díaz-Canel (Miguel Díaz-Canel / X)

Murió Ramiro Valdés Menéndez, líder de la revolución cubana; padecía una grave enfermedad

El domingo 21 de junio de 2026, el gobierno de Cuba dio a conocer la muerte a los 94 años de Ramiro Valdés, quien fuera uno de los principales líderes de la revolución cubana.

En su mensaje oficial, tanto el Partido Comunista como el presidente Díaz-Canel lamentaron lo sucedido, externando su eterna gratitud debido a la importante labor de Ramiro Valdés.

De acuerdo con información de medios cubanos, Ramiro Valdés padecía una grave enfermedad que complicó su salud durante los últimos meses, sin que ahondaron en mayores detalles sobre la misma.

Díaz-Canel destacó el apoyo y consejos que obtuvo de Ramiro Valdés, a quien dijo recordará siempre por su “colaboración y consagración al servicio de la Patria”.

“Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria”. Miguel Díaz-Canel