Muere Ramiro Valdés, líder de la revolución cubana, a los 94 años

Este domingo 21 de junio de 2026, se confirmó que durante las primeras horas del día tuvo lugar la muerte de Ramiro Valdés, líder de la revolución cubana, a los 94 años de edad.

La noticia fue difundida por el Partido Comunista y el propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien manifestó que la muerte de Ramiro Valdés “duele profundamente, como la de un padre”.

“La partida física del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre”. Miguel Díaz-Canel

¿De qué murió Ramiro Valdés, líder de la revolución cubana? Esto se sabe

Mediante un mensaje en sus redes sociales, Miguel Díaz-Canel, confirmó este día la muerte de Ramiro Valdés, a quien le externó su cariño y gratitud.

En su publicación, el actual presidente de Cuba no se pronunció por los motivos que provocaron la muerte del líder de la revolución cubana.

Sin embargo, medios cubanos dieron a conocer que Ramiro Valdés padecía una grave enfermedad, la cual aquejó su salud durante los últimos meses.

Miguel Díaz-Canel señaló que recordará por siempre a Ramiro Valdés, a quien le destacó su “apoyo, consejos, colaboración” y su participación al servicio de Cuba.

“Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria”. Miguel Díaz-Canel

Cabe destacar que Ramiro Valdés era de los pocos veteranos de la revolución cubana que fue nombrado con el título de Comandante.

Adicional, externó siempre públicamente su apoyo hacia el presidente Miguel Díaz-Canel, quien se convirtió en el primer mandatario cubano en no pertenecer a la familia Castro, tras los periodos de Fidel y Raúl Castro, respectivamente.