Pamela Genini, modelo italiana, fue hallada sin vida en un departamento en Milán y el presunto responsable de su asesinato habría sido su ex prometido; te decimos quién fue ella.

De acuerdo con la información, Pamela Genini recibió 24 puñaladas en el cuerpo en su departamento ubicado en el barrio de Gorla, en Milán, alrededor de las 10:00 de la noche.

Pero ¿quién fue Pamela Geninig? Te decimos todo lo que se sabe de la modelo italiana asesinada en Milán por su ex prometido, quien intentó quitarse la vida tras cometer el feminicidio.

¿Quién es Pamela Genini? (Redes sociales )

¿Quién fue Pamela Genini?

Pamela Genini era una modelo italiana originaria de la provincia de Bérgamo, Lombardía, y vivía en Milán trabajando en moda, imagen, redes sociales, e inmuebles de lujo.

La modelo Pamela Genini tenía planeado dejar a su pareja, de 52 años de edad, pues se encontraba en una relación “posesiva y violenta” que la ponía en riesgo.

Dadas las intenciones de Pamela Genin, su ex prometido la atacó en su departamento en Milán acabando con la vida de la modelo para luego intentar suicidarse.

¿Qué edad tenía Pamela Genini?

Pamela Genin tenía 29 años de edad.

¿Qué signo zodiacal era Pamela Genini?

Dado que la fecha de nacimiento de Pamela Genini es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Pamela Genini estaba casada?

Pamela Genini no estaba casada, pero estaba comprometida con Gianluca Soncin, de 52 años de edad, y quien sería el responsable del feminicidio de la modelo italiana en Milán.

¿Quién es Pamela Genini?

¿Pamela Genini tenía hijos?

No hay información pública que indique que Pamela Genini tenía hijos

¿Qué estudió Pamela Genini?

La trayectoria académica de Pamela Genini es desconocida.

¿Cuál fue la trayectoria de Pamela Genini?

Desde muy joven, Pamela Genini comenzó en el mundo de la moda y el modelaje, destacando con su participación en el reality show L’isola di Adamo ed Eva a los 19 años de edad.

Pamela Genini no solo se concentró en el modelaje, sino también en la presencia en redes sociales, llevando una vida de “influencer” de lujo. También trabajó como agente inmobiliaria en Milán.

La modelo tenía un emprendimiento de una línea de trajes de baño EP SheLux marca “Made in Italy”, cuya fundación compartía con su amiga influencer Elisa Bartolotti.

¿Quién es Pamela Genini? (Redes sociales )

Pamela Genini, modelo italiana, fue asesinada en Milán

La modelo Pamela Genini fue asesinada la noche del 14 de octubre en el balcón de su departamento en Milán, y el responsable sería su ex pareja, quien atentó contra ella dándole 24 puñaladas.

El motivo aparente del feminicidio es que Pamela Genini quería terminar la relación, pues ya había muchos antecedentes, e incluso denuncias, de violencia y amenazas previas.

De acuerdo con medios locales, los vecinos alertaron a las autoridades al escuchar que la joven gritaba y se señala que Pamela Genini ya había sido estrangulada por su ex pareja en otra ocasión.

Para ganar tiempo a la policía, Pamela Genini fingió que estaba recibiendo una entrega, pero cuando su ex prometido se dio cuenta, la apuñaló 24 veces y después se apuñaló a él mismo.

Gianluca Soncin, presunto agresor y feminicida de Pamela Genini, habría intentado suicidarse con dos puñaladas en el cuello, pero fue intervenido rápidamente y ahora permanece bajo custodia en el hospital.