Te contamos quién fue Giorgio Armani, diseñador de moda y empresario italiano que transformó la industria con su talento.

Giorgio Armani revolucionó la sastrería con su marca y también se convirtió en un pionero en estrechar lazos de la moda con el cine.

¿Quién fue Giorgio Armani?

Giorgio Armani Raimondi fue un diseñador de moda, empresario y filántropo italiano.

Su carrera es conocida por fundar Giorgio Armani, una compañía icónica dentro de la industria global del lujo.

Giorgio Armani desfila en silencio por conflicto en Ucrania (MIGUEL MEDINA / AFP / AFP)

¿Cuántos años tenía Giorgio Armani?

Giorgio Armani tenía 91 años de edad al momento de su muerte. Nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza, Italia.

¿Quién era el esposo de Giorgio Armani?

Giorgio Armani no se casó. Sin embargo, tuvo dos compañeros de vida. El primero fue Sergio Galeotti, con quien fundaría su empresa de moda.

En 1985, Galeotti murió por complicaciones de salud. Durante las últimas décadas de su vida, Armani tuvo una relación con Leo Dell’ Orco.

Giorgio Armani (Giorgio Armani / Facebook)

¿Qué signo zodiacal era Giorgio Armani?

Por su fecha de nacimiento, Giorgio Armani perteneció al signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tuvo Giorgio Armani?

Giorgio Armani nunca tuvo hijos.

¿Qué estudió Giorgio Armani?

Giorgio Armani ingresó a la Universidad de Milán para estudiar medicina. Sin embargo, no terminó su carrera.

Giorgio Armani (Giorgio Armani / Facebook)

¿En qué ha trabajó Giorgio Armani?

Se sabe que Giorgio Armani comenzó a trabajar como diseñador de escaparates en 1957.

De 1961 a 1970 colaboró como diseñador en la marca Nino Cerruti.

No obstante, abandonaría la firma para abrir la empresa Giorgio Armani en 1975 junto a Sergio Galeotti.

Armani logró expandir su marca introduciendo de forma constante diversos productos, marcas líneas de perfumes, accesorios, muebles y hoteles de lujo.

Para 1980, diseñará el vestuario de la película Gigolo americano protagonizada por Richard Gere, lo que permitió su consagración internacional y fama en Hollywood.

Durante los 90, siguió diversificándose al introducir líneas de ropa como A|X Armani Exchange.

En 2002, sería nombrado Embajador de Buena Voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Incluso en 2004 lanzaría la línea de alta costura Giorgio Armani Privé.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 en Turín diseñaría los uniformes de los abanderados italianos que participaron en la ceremonia de apertura.

Hacia 2010 inauguraría el primer Armani Hotel en un rascacielos de Dubái.

Mientras que para 2015 abriría el museo Armani/ Silos en Milán, Italia, como celebración del 40 aniversario de su firma de moda.