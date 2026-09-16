Helicóptero de NBC Los Ángeles se estrella en plena cobertura en vivo y deja 3 muertos

En un trágico suceso, un helicóptero de NBC Los Ángeles se estrelló en plena cobertura en vivo y dejó un saldo de 3 muertos tras desplomarse mientras realizaba la cobertura de un grave accidente vial.

El desastre aéreo ocurrió la tarde del martes 15 de septiembre de 2026 en la comunidad de Chatsworth, ubicada al noroeste de la ciudad de Los Ángeles, California.

Helicóptero de NBC Los Ángeles se desploma mientras sobrevolaban un accidente automovilístico

Un helicóptero de NBC Los Ángeles se desplomó mientras documentaba un fuerte choque ocurrido entre una camioneta y un autobús de pasajeros.

La emergencia en tierra ya había registrado también tres muertos y varios heridos como consecuencia del choque automovilístico.

De acuerdo con la toma obtenida por la cámara de NBC, el helicóptero emitió un pitido segundos antes de precipitarse contra el suelo.

Posteriormente, se observa que el piloto intentó recobrar el control de la aeronave, sin embargo, este no tuvo éxito y el helicóptero terminó por estrellarse cerca de un Centro comercial.

Desplome de Helicóptero de NBC Los Ángeles deja 3 muertos y un herido

Instantes después, las tomas aéreas captaron una densa columna de humo e incendios sobre autos y contenedores de carga, en cuyo perímetro se observaban destrozados los rotores y la cola de la aeronave.

Decenas de elementos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles arribaron a la zona del impacto para controlar el fuego y realizar la búsqueda de posibles víctimas.

Según los reportes oficiales de los servicios de emergencia, los paramédicos atendieron a cuatro personas en la escena, determinando la muerte tres de ellos y trasladando de urgencia a un sobreviviente hacia un hospital cercano en condición no revelada.

La cadena local afiliada a NBC4 reportaba en tiempo real el acontecimiento sin lograr entablar comunicación con la tripulación a bordo.

Tras momentos de incertidumbre, la propia cadena confirmó al aire que la aeronave pertenecía a la televisora, expresando la incertidumbre tras atestiguar en vivo la muerte de sus colaboradores.