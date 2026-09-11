La princesa Astrid de Noruega murió a los 94 años de edad, por lo que te decimos quién era la hermana del rey Harald V con detalles como:

¿Quién fue Astrid de Noruega, princesa, primera dama y hermana de Harald V?

¿Qué edad tenía Astrid de Noruega, princesa, primera dama y hermana de Harald V?

¿Astrid de Noruega, princesa, primera dama y hermana de Harald V tenía esposo?

¿Qué signo era Astrid de Noruega, princesa, primera dama y hermana de Harald V?

¿Astrid de Noruega, princesa, primera dama y hermana de Harald V, tuvo hijos?

¿Qué estudió Astrid de Noruega, princesa, primera dama y hermana de Harald V?

¿En qué trabajó Astrid de Noruega, princesa, primera dama y hermana de Harald V?

Princesa Astrid de Noruega (EFE)

¿Quién fue Astrid de Noruega, princesa, primera dama y hermana de Harald V?

Astrid Maud Ingeborg de Noruega nació el 12 de febrero de 1932 en Oslo, hija del entonces príncipe heredero Olav, quien posteriormente se convertiría en el rey Olav V, y de la princesa Märtha de Suecia. Fue la segunda hija del matrimonio y hermana de la princesa Ragnhild y del rey Harald V.

Durante su infancia, la princesa Astrid de Noruega vivió el exilio provocado por la ocupación nazi de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Regresó al país en 1945, después de pasar varios años fuera de Noruega junto con su familia.

Su papel dentro de la Corona cambió radicalmente en 1954, cuando murió su madre. Astrid tenía apenas 22 años y asumió numerosas responsabilidades oficiales, convirtiéndose en primera dama de Noruega, cargo que mantuvo hasta 1968, cuando su hermano Harald se casó con Sonja Haraldsen.

Princesa Astrid de Noruega (Especial )

¿Qué edad tenía Astrid de Noruega, princesa, primera dama y hermana de Harald V?

Astrid de Noruega tenía 94 años cuando murió el 11 de septiembre de 2026. Había nacido el 12 de febrero de 1932, por lo que había celebrado su cumpleaños número 94 apenas unos meses antes de su fallecimiento.

Su muerte ocurrió apenas dos días después del funeral de su hermano, el rey Harald V, quien falleció el 28 de agosto de 2026 a los 89 años. Astrid había acudido al funeral de Estado celebrado en Oslo el 9 de septiembre.

¿Astrid de Noruega, princesa, primera dama y hermana de Harald V, tenía esposo?

Sí. Astrid estuvo casada con Johan Martin Ferner, empresario, regatista y medallista olímpico noruego.

La pareja contrajo matrimonio el 12 de enero de 1961 en la iglesia de Asker. La boda tuvo cierta controversia porque Ferner era un hombre divorciado y no pertenecía a una familia real.

Después de su matrimonio, Astrid dejó de utilizar el tratamiento de Su Alteza Real y pasó a ser conocida oficialmente como Su Alteza la princesa Astrid, señora Ferner.

Johan Martin Ferner murió el 24 de enero de 2015, por lo que Astrid pasó sus últimos años como viuda.

Princesa Astrid de Noruega (Central Press / Getty Images / Getty Images)

¿Qué signo era Astrid de Noruega, princesa, primera dama y hermana de Harald V?

Astrid de Noruega era Acuario, ya que nació el 12 de febrero de 1932.

Su signo zodiacal corresponde a Acuario, uno de los signos de aire, asociado tradicionalmente con la independencia, el interés por las causas sociales y una marcada preocupación por la comunidad.

¿Astrid de Noruega, princesa, primera dama y hermana de Harald V tuvo hijos?

Sí, Astrid y Johan Martin Ferner tuvieron cinco hijos:

Cathrine Ferner , nacida en 1962.

, nacida en 1962. Benedikte Ferner , nacida en 1963.

, nacida en 1963. Alexander Ferner , nacido en 1965.

, nacido en 1965. Elisabeth Ferner , nacida en 1969.

, nacida en 1969. Carl-Christian Ferner, nacido en 1972.

La pareja también llegó a tener nietos y bisnietos.

Muere la Princesa Astrid de Noruega a los 94 años (Ola Vatn / The Royal Court)

¿Qué estudió Astrid de Noruega, princesa, primera dama y hermana de Harald V?

Astrid recibió inicialmente educación en casa y, después de regresar a Noruega tras la Segunda Guerra Mundial, ingresó a Nissen Girls’ School, donde terminó sus estudios de educación secundaria en 1950.

Posteriormente estudió durante dos años Economía e Historia Política en la Universidad de Oxford. Además, recibió formación en confección y cocina en escuelas noruegas y estudió cerámica con el artista Halvor Sandøs.

¿En qué trabajó Astrid de Noruega, princesa, primera dama y hermana de Harald V?

Astrid no tuvo un trabajo convencional, pues dedicó gran parte de su vida a representar a la familia real noruega y participar en actividades sociales y benéficas.

Tras la muerte de su madre en 1954, se convirtió en primera dama de Noruega y acompañó a su padre, el rey Olav V, en numerosos actos oficiales, viajes y visitas por el país y al extranjero. También organizó recepciones y banquetes y participó en eventos destinados a recaudar fondos para organizaciones benéficas.

A lo largo de su vida fue patrona de numerosas organizaciones relacionadas con la salud, la discapacidad, la cultura y causas sociales. Una de sus labores más destacadas estuvo relacionada con niños y adolescentes con dislexia. También presidió el consejo de la Fundación Conmemorativa de la princesa heredera Märtha.

Incluso después de dejar de ser primera dama en 1968, continuó realizando compromisos oficiales en representación de la familia real. Por sus décadas de servicio público, el Gobierno noruego le concedió en 2002 una pensión honorífica.