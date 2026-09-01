Haakon VIII jura como rey ante el Parlamento de Noruega

Hoy martes 1 de septiembre, Haakon VIII de 53 años ha jura como rey ante el Parlamento de Noruega, tras el protocolo constitucional se marca el comienzo de su reinado, cuatro días después de la muerte de su padre, Harald V, a los 89 años.

“Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes, así me ayude Dios todopoderoso y omnisciente”. Rey Haakon VIII

Convirtiéndose Haakon VIII en rey de Noruega, desde el podio del Parlamento acompañado por su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra.

Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su constitución y sus leyes, ¡que Dios Todopoderoso y Omnisciente me ayude!



Señor Presidente del Storting,

⁰en esta primera reunión entre los representantes electos del pueblo y yo, como Rey de Noruega, deseo expresar… pic.twitter.com/9smQ7re40e — Jose Moreno (@Josemn1_) September 1, 2026

Mientras que la princesa Ingrid Alexandra, también realizó su juramento como la heredera al trono de Noruego, tras firmar su escrito de juramento en otra sala del Parlamento de Noruega.

Crown Princess Ingrid Alexandra signing the Oath at the Palace. The Crown Princess can now act as Regent in the King’s absence.



During the first subsequent Cabinet Meeting, King Haakon will inform the public that the Oath has been signed & sent to the Storting. pic.twitter.com/o7hY3EmSZI — Imperial Material ♚ (@implmaterial) September 1, 2026

Haakon VIII recuerda a su padre Harald V tras convertirse en rey de Noruega

Durante su primer discurso como rey de Noruega, Haakon VIII recordó el legado de su padre Harald V.

Haakon VIII se mostró “esperanzado” por que se mantenga la “buena relación” que su padre, Harald V, así como su abuelo, Olav V; y su bisabuelo, Haakon VII, tuvieron con la institución real “y que se desarrolle de acuerdo con la tareas que el país tenga que afrontar en el futuro”.

Por su parte el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, le recordó los principios democráticos de la monarquía: “la voluntad del pueblo es también la voluntad del rey”, para luego proceder al himno nacional.