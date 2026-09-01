La esposa de Haakon VIII, ahora reina consorte de Noruega, Mette-Marit, no estará presente en el juramento del rey debido a una razón médica.

Desde un comunicado en la Casa Real de Noruega, se informó que la ausencia de Mette-Marit es debido a complicaciones médicas tras un trasplante de pulmón que se le hizo en junio de 2026.

Mette-Marit no asistirá al juramento de Haakon VIII por Noruega

Haakon VIII tendrá el juramento ante el Parlamento de Noruega hoy 1 de septiembre de 2026, luego de que culminaron los hechos fúnebres para despedir a Harald V.

Sin embargo, para no dar paso a especulaciones, la Casa Real anteló que Mette-Marit no asistirá al juramento de Haakon VIII como rey de Noruega.

En el comunicado en donde se compartieron detalles médicos desde el hospital donde Mette-Marit está llevando su rehabilitación, se mencionó que su salud no es la pertinente para que asista al juramento.

Subrayando que el proceso médico por el que Mette-Marit pasa es normal tras un trasplante de pulmón, se sostuvo que la mejor decisión es que permanezca observada por el personal médico.

“La reina [Mette-Marit] ha tenido complicaciones en algunas ocasiones desde la operación, incluyendo hoy. Como resultado, la reina debe ser observada durante todo el día. Por lo tanto, lamentablemente, la reina no podrá asistir a la ceremonia de juramento en el storting hoy”. Comunicado de la Casa Real de Noruega.

Comunicado de la Casa Real de Noruega sobre la ausencia de Mette-Marit en el juramento del rey Haakon VIII. (Especial)

Hijos de Haakon VIII sí asistirán a su juramento

Aunque Mette-Marit no podrá asistir al juramento de Haakon VIII como rey de Noruega, sus hijos sí tendrán presencia en el Parlamento.

En el mismo comunicado, se detalló que la princesa heredera Ingrid Alexandra, así como el hijo menor de Haakon VIII, Sverre Magnus, sí asistirán al juramento.

Sumado a ello, la reina viuda Sonja, también presenciará el juramento en el Parlamento de Noruega.