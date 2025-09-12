Chandra, el gerente de un hotel en Dallas, Texas, Estados Unidos, fue decapitado tras una discusión, pero, ¿quién es Yordanis Cobos Martínez? Te decimos lo que sabemos de su asesino.
De acuerdo con los informes, fue tras una discusión por una lavadora descompuesta que la gerente del motel Downtown Suites, Chandra Nagamallaiah fue asesinada, debido a la molestia de Yordanis Cobos Martínez.
Un testigo señaló que Yordanis Cobos Martínez se habría molestado después de que Chandra comenzara a hablar con otra persona, por lo que salió de la habitación para volver a entrar armado con un machete.
¿Quién es Yordanis Cobos Martínez? Acusado de decapitar a un hombre en Dallas
Yordanis Cobo Martínez es un hombre de origen cubano, migrante indocumentado en Estados Unidos, quien tiene una detención federal de parte del servicio de inmigración.
Acusado de atacar en repetidas ocasiones a Chandra Mouli Nagamallaliah hasta decapitarlo, como se observó en la cámara de seguridad que actualmente forma parte de la evidencia en su contra.
Sin embargo, Yordanis Cobo Martínez tendría un largo historial criminal como mencionó ICE, entre ellos robo de vehículo, secuestro y contacto sexual con un menor.
¿Qué edad tiene Yordanis Cobos Martínez?
Tal como revela su ficha, el año de nacimiento de Yordanis Cobo Martínez es 1988, por lo que actualmente tiene 37 años.
¿Qué signo zodiacal es Yordanis Cobos Martínez?
La fecha de nacimiento de Yordanis Cobo Martínez es el 20 de marzo, por lo que su signo zodiacal sería Aries.
¿Quién es la esposa de Yordanis Cobos Martínez?
Se desconoce si Yordanis Cobos Martínez tendría esposa y hasta el momento las autoridades no han mencionado si se encontraba acompañado en el motel de Dallas en el que decapitó al gerente.
¿Yordanis Cobos Martínez tiene hijos?
En este tenor, tampoco se tiene información sobre si Yordanis Cobos Martínez tendría hijos.
Sin embargo, en el video que se dio a conocer de su delito se observa cómo amenaza a la familia de su víctima, un hijo y la esposa, para que no se acerquen.
¿Qué estudió Yordanis Cobos Martínez?
Igualmente no se tiene información sobre la trayectoria académica de Yordanis Cobos Martínez, en Cuba o Estados Unidos.
¿En qué ha trabajado Yordanis Cobos Martínez?
Aunque se desconoce si Yordanis Cobos Martínez tendría un trabajo actualmente, se sabe que tiene un largo historial criminal en Estados Unidos.
- en 2017, Yordanis Cobos Martínez fue arrestado en South Lake Tahoe, California, por intento de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad, aunque salió bajo fianza
- 2018, también fue detenido por contacto sexual indecente con un menor, cargo que fue desestimado por falta de pruebas
- mismo año fue acusado de agresión agravada por romperle la mandíbula a un carcelero
- 2023 se declaró culpable de agresión menor por la que fue sentenciado por un año
- fue puesto en libertad en agosto de 2023, aunque se señaló que se dio a la fuga
Detuvieron por última vez a Yordanis Cobos Martínez en algún punto entre 2023 a 2024, ya que estaba detenido en Bluebonnet hasta el 13 de enero, cuando fue puesto libertad condicional.
Yordanis Cobos Martínez fue detenido tras decapitar a gerente de motel en Dallas
Las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que Yordanis Cobo Martínez fue detenido minutos después de que decapitara al gerente del motel de Dallas, tras múltiples llamadas de emergencia.
Las imágenes de vigilancia del motel muestran que el delito tuvo lugar alrededor de las 9:27 horas del miércoles 10 de septiembre 2025 y que Yordanis Cobo Martínez persiguió con el machete a su víctima.
En el video se observa cómo Chandra Nagamallaiah corre por el estacionamiento del motel para evitar el ataque de Yordanis Cobo Martínez, sin embargo, se tropezó, por lo que el criminal le dio alcancé y lo mató.
Pese a que la familia de Chandra Nagamallaiah intentó intervenir y suplicarle, Yordanis Cobo Martínez no se detuvo hasta que decapitó al gerente para después patear su cabeza.
Antes de la llegada de los bomberos, Yordanis Cobo Martínez sujeta la cabeza decapitada para arrojarla a la basura; la policía lo detuvo cubierto de sangre con el machete en la mano.
Yordanis Cobo Martínez confesó haber asesinado a Chandra Nagamallaiah, delito por el que podría ser sentenciado a la pena de muerte.