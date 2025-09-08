Iryna Zarutska, una ciudadana ucraniana que contaba con estatus de refugiada en Estados Unidos, fue asesinada cuando viajaba en el transporte público; el ataque conmocionó al país.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 22 de agosto, cuando Iryna Zarutska, de 23 años de edad, viajaba a bordo tren de la línea azul, en la zona metropolitana de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos.

La ciudadana había huido de la guerra entre Rusia y Ucrania que comenzó desde febrero de 2022, la cual se mantiene pese a una histórica reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la base militar Elmendorf-Richardson, en Alaska.

El caso de Iryna Zarutska conmocionó a la comunidad de Charlotte debido a la seguridad en el sistema Charlotte Area Transit System (CATS), por lo que las autoridades informaron que esta situación servirá para revisar los protocolos y mejorar la protección de los pasajeros.

Refugiada ucraniana Iryna Zarutska fue asesinada en Estados Unidos; el ataque fue captado en video

El asesinato de Iryna Zarutska, la ciudadana ucraniana que se encontraba refugiada en Estados Unidos, fue captado en video por una cámara de vigilancia del transporte público.

Los hechos ocurrieron en un tren de la línea azul de Charlotte, cerca de la intersección de Camden Road con East y West Boulevard, cuando un sujeto que viajaba en un asiento trasero al de Iryna Zarutska, apuñaló a la joven sin razón aparente.

La cámara de seguridad del tren grabó los hechos previos a la muerte de la ciudadana ucraniana, quien iba viendo su celular cuando el sujeto en cuestión sacó un objeto filoso de su bolsillo y la apuñaló por la espalda, ante la mirada de los demás pasajeros.

Asesino de refugiada ucraniana Iryna Zarutska en Estados Unidos es identificado como Decarlos Brown Jr.

Tras el asesinato de Iryna Zarutska, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) identificó al sujetó que apuñaló a la ciudadana ucrania con estatus de refugiada como Decarlos Brown Jr., de 34 años de edad.

La imágenes oficiales del transporte público mostraron que el implicado intentó huir abandonar el tren, pero dejó rastros de sangre en el vagón, por lo que fue atendido y luego trasladado a la cárcel del condado de Charlotte.

De acuerdo con registros judiciales, Decarlos Brown Jr. contaba con un historial criminal con 14 causas abiertas, entre ellas, robo con arma y allanamiento. En este mismo año, fue detenido por uso indebido del 911, además de haber sido evaluado por su salud mental.