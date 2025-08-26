A través de redes sociales se viralizó un video de Valentina Gomez, una candidata en Texas, Estados Unidos que pidió expulsar a musulmanes con un lanzallamas.

Este video de la joven candidata ha generado controversia entre la comunidad musulmana de Estados Unidos, así como los votantes a las elecciones del 2026.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de ella con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposo?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Valentina Gomez?

Valentina Gomez, candidata republicana al Congreso de Texas, al distrito TX-31 por el Partido Republicano, quién se ha hecho viral en redes sociales al demostrar su rechazo a la comunidad musulmana, así como a la comunidad LGTBQ+.

En sus propias redes sociales la candidata se grabó con un lanzallamas quemando un libro de el Corán, de la religión musulmana, para mostrar su rechazo hacia esa comunidad en Estados Unidos, a quiénes pidió expulsar del territorio estadounidense.

🔥🚨BREAKING: Texas Republican Congressional candidate Valentina Gomez is going viral after releasing her new campaign ad of her lighting the Islamic Quran on fire, saying Islam must be stopped "once and for all."



"Muslims can f*** off to any of the 57 Muslim nations."



"I will… pic.twitter.com/QayOdwYrXN — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 26, 2025

Además no es la primera vez que Valentina Gomez se muestra en contra de la comunidad musulmana, debido a que irrumpió con insultos un evento del Día del Capitolio Musulmán de Texas.

Islam has no place in Texas.



Help me to Congress so we can end the Islamization of America.



I only fear God. pic.twitter.com/NxjsNlZSGo — Valentina Gomez (@ValentinaForUSA) April 29, 2025

Otra de las polémicas de Valentina Gomez es que ya se había grabado quemando libros pero de la comunidad LTBQ+ lo que también generó diferentes posturas de preocupación sobre sus publicaciones.

¿Qué edad tiene Valentina Gomez?

Valentina Gomez nació en Medellín, Colombia, el 8 de mayo de 1999, pero emigró hacia los Estados Unidos en 2009 cuando tenía 10 años.

Actualmente en este 2025, tiene 26 años de edad.

¿Quién es su esposo Valentina Gomez?

Por el momento en redes sociales ni en medios de comunicación no hay datos que de Valentina Gomez tenga esposo, por lo que ese aspecto de su vida se mantiene privado.

¿Qué signo zodiacal es Valentina Gomez?

Al nacer un 8 de mayo de 1999, de acuerdo con el calendario astrológico el signo zodiacal de Valentina Gomez es Tauro.

Las personas nacidas bajo este signo son firmes, tercos, y resistentes al cambio.

¿Cuántos hijos tiene Valentina Gomez?

Se desconoce si Valentina Gomez, candidata republicana de Texas tiene hijos o no. Pero en redes sociales muestra fotografías junto con su perrito y su hermano.

¿Qué estudió Valentina Gomez?

No se sabe hasta cuál es el máximo grado de estudios de Valentina Gomez pero se sabe que desarrolló su carrera primero como inversionista inmobiliaria.

¿En qué ha trabajado Valentina Gomez?

Además de ser inversionista inmobiliaria, Valentina Gomez ha dedicado su corta carrera como activista política.

Adicionalmente de sus aspiraciones al distrito TX-31 de Texas por el Partido Republicano, ha tenido participaciones en podcast, donde habla de temas relacionados con migración, el apoyo a Israel o Donald Trump.

En redes sociales sube diferentes videos donde se graba interrumpiendo eventos en vivo para mostrar su rechazo a diferentes comunidades como la musulmana.

Algunos creen que sus discursos representan un auge de las voces más conservadoras de Estados Unidos y otros la acusan de formar parte de una división marcada en dicho país.