Sophie Grégoire, exesposa de Justin Trudeau, habló por primera vez de la relación del exprimer ministro de Canadá con Katy Perry.

Esto debido al foco público que ha generado la relación entre Justin Trudeau y Katy Perry, de la cual, Sophie Grégoire compartió una importante reflexión.

Pero, ¿quién es Sophie Grégoire? Te contamos acerca de la exesposa de Justin Trudeau.

Sophie Grégoire, exesposa de Justin Trudeau (Sophie Grégoire / FB)

¿Quién es Sophie Grégoire?

Sophie Grégoire es una exconductora de televisión, originaria de Montreal, Canadá. Actualmente está dedicada al activismo, atendiendo actividades vinculadas a mujeres.

¿Qué edad tiene Sophie Grégoire?

Sophie Grégoire nació el 24 de abril de 1975, por lo que actualmente tiene 50 años de edad.

¿Quién es el exesposo de Sophie Grégoire?

El exesposo de Sophie Grégoire es el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de quien se divorció en agosto de 2023 .

Sophie Grégoire, exesposa de Justin Trudeau (Sophie Grégoire / FB)

¿Qué signo zodiacal es Sophie Grégoire?

Sophie Grégoire nació un 24 de abril, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Sophie Grégoire?

Sophie Grégoire tiene tres hijos, producto de su matrimonio con Justin Trudeau.

¿Qué estudió Sophie Grégoire?

Sophie Grégoire cuenta con la Licenciatura en Comunicación por la Universidad de Montreal.

¿En qué ha trabajado Sophie Grégoire?

Sophie Grégoire trabajó principalmente como reportera y conductora en medios de comunicación de la provincia canadiense de Quebec, siendo partícipe de programas en radio y televisión.

Además, gusta de involucrarse en actividades de caridad, principalmente aquellas enfocadas en ayudar a las mujeres en Canadá.

Sophie Grégoire, exesposa de Justin Trudeau (Sophie Grégoire / FB)

Sophie Grégoire habla por primera vez de la relación entre Justin Trudeau y Katy Perry

En su participación en el podcast “Arlene is Alone”, Sophie Grégoire habló por primera vez sobre cómo ha ha sobrellevado toda la atención mediática generada por la relación entre su exesposo, Justin Trudeau y la cantante Katy Perry.

Sophie Grégoire manifestó que es normal que algo “nos afecten” como seres humanos, pero dijo es decisión de cada individuo elegir cómo reaccionar.

Así, ella aseguró “elijir escuchar la música” de la vida, en vez de prestar atención al “ruido” que se genera.

“Somos seres humanos y las cosas nos afectan. Es normal... Cómo reaccionas ante las cosas es tu decisión. Yo elijo tratar de escuchar la música en lugar del ruido”. Sophie Grégoire

Sin embargo, Sophie Grégoire dijo estar consciente de que la relación entre Justin Trudeau y Katy Perry pueden resultar muy “detonante” para el ojo público, pero reitero que es ella quien elige cómo actuar y sentirse al respecto.

“Me voy a permitir estar decepcionada por alguien, estar enojada, estar triste... Sé, con certeza, lo importante que es como defensora de la salud mental sentir esas emociones”. Sophie Grégoire

Finalmente, Sophie Grégoire aseguró que Justin Trudeau “es un buen padre”, con quien dijo mantiene una “relación de colaboración”, además de asegurar que es un padre amoroso y siempre disponible para sus tres hijos.